Cullera apuesta por la lírica en las noches estivales

La ciudad de Cullera se prepara para convertirse, una vez más, en epicentro de la lírica durante el mes de agosto con la celebración del Festival de Ópera Open-Air CullerArts, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la Comunitat Valenciana que, por cuarto año consecutivo, transformará los Jardines del Mercado en un escenario al aire libre donde la música y la emoción se dan cita bajo las estrellas.

La programación de esta edición, que combina grandes títulos de ópera y zarzuela, arrancará este viernes 15 de agosto con la monumental “Aida” de Giuseppe Verdi, presentada en versión concierto. Estrenada en 1871 y ambientada en el Antiguo Egipto, esta obra maestra del repertorio universal explora el trágico triángulo amoroso entre la esclava etíope Aida, el guerrero Radamés y la princesa Amneris. Su estreno supuso un hito por su riqueza orquestal, la majestuosidad de sus coros y la intensidad dramática de su trama, virtudes que aún hoy la mantienen entre las óperas más representadas en todo el mundo.

El domingo 17 de agosto será el turno de la Gala Lírica, una velada que ofrecerá una cuidada selección de fragmentos de óperas de Wolfgang Amadeus Mozart y Gaetano Donizetti, junto a piezas emblemáticas de la zarzuela como Doña Francisquita o La Revoltosa. Esta propuesta permitirá al público recorrer distintos estilos y épocas, evidenciando la versatilidad interpretativa de los artistas y el compromiso del festival con la divulgación del patrimonio musical.

El ciclo se cerrará el martes 19 de agosto con una de las zarzuelas más populares del repertorio: “La leyenda del beso”, compuesta por R. Soutullo y J. Vert. Presentada también en versión concierto, combina lirismo y pasión con melodías que han perdurado en la memoria colectiva, reafirmando la vigencia de este género en la escena actual.

La dirección artística y musical del festival recae en el maestro Cristóbal Soler, mientras que Luis Garrido asumirá la dirección del Coro y Diego Garrido la dirección de Escena. La Orquesta Sinfónica y Coro CullerArts serán los encargados de dar vida a un programa de alto nivel interpretativo que, según los organizadores, refuerza la proyección cultural de Cullera.

El alcalde, Jordi Mayor, ha subrayado que el Festival “ya no es solo una cita cultural, es una seña de identidad de nuestro municipio”, destacando que cada edición congrega a un público más numeroso y diverso. Por su parte, el concejal delegado de Actividades Musicales, Juan Carlos Alandete, ha invitado a vecinos y visitantes a “participar en esta experiencia y dejarse sorprender por un espectáculo único que llenará de música lírica las noches estivales durante tres jornadas”.