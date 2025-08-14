Llombai exige la demolición del puente dañado casi 10 meses después de la dana

Casi diez meses después de la trágica riada del pasado 29 de octubre, todavía quedan muchas infraestructuras que reparan. El puente sobre el Magro que conecta el municipio de Llombai con las zonas forestales y los diseminados sigue intransitable.

La fuerza del río Magro ocasionó daños estructurales en esta infraestructura, que deberá ser derribada. Sin embargo, el ayuntamiento lamenta que todavía no se ha establecido la fecha de demolición ni el tiempo que tardarán en acometer las obras del nuevo puente.

Como ya informó este diario, el Consell paralizó las tareas de este puente debido a los elevados costes. El anterior alcalde del municipio, Salvador Climent, afirmó que la Generalitat les comunicó que "no contaba con las condiciones de seguridad y, por lo tanto, se tenía que derribar y volver a construir". No obstante, el Consell, en sus palabras, "carecía de presupuesto y, por lo tanto, tenían que buscar otras vías de financiación".

El actual alcalde, Ramón Gómez, señala que el Ministerio de Agricultura se encargará de demoler y levantar el nuevo puente. Por el momento, el consistorio se encuentra a la espera de que Tragsa redacte el proyecto y escoja a la empresa que acometa las obras. "No hay un plazo establecido todavía", indica.

El coste de estos trabajos asciende a un millón de euros y las obras podrían demorarse, al menos un año. Actualmente, los vecinos y trabajadores de esta zona tienen que realizar un rodeo por Alfarb y utilizar la CV-520 hasta volver a acceder por una entrada. Ante esta situación, el consistorio lamenta el "retraso" que supuso la negativa del Consell y reitera la necesidad de acometer las obras "con urgencia" para evitar que se produzcan "desgracias".