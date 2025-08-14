Nuevos problemas en la desembocadura del Xúquer: de la prohibición de la pesca a las carreras de motos acuáticas

Lo que a principios de este verano dejó de ser un lugar para la pesca con caña, tras la prohibición dictada por la Demarcación de Costas, se ha transformado ahora en un escenario donde las motos acuáticas de alquiler circulan a gran velocidad, algo que incumple de forma reiterada la normativa vigente. El tramo fluvial final del río Xúquer, en Cullera, concentra cada fin de semana un intenso tránsito de estos vehículos, especialmente los alquilados por horas, y en algunos casos con maniobras que ponen en riesgo la seguridad.

Las quejas se multiplican por el ruido y sobre todo, por las altas velocidades a las que navegan algunos usuarios, muy por encima de los límites establecidos. La legislación establece que en zonas de navegación reducida, como es un tramo fluvial de estas características, las motos acuáticas deben circular con prudencia, a velocidades moderadas, que no excedan los 3 nudos y que mantengan distancias de seguridad, además de respetar el sentido único de giro en los circuitos autorizados.

La preocupación aumenta porque este punto del Xúquer no es solo paso para motos acuáticas, sino también para embarcaciones pesqueras que tienen su puerto fluvial en la zona, así como para pequeñas lanchas privadas y embarcaciones turísticas. La velocidad excesiva y las maniobras bruscas de algunas motos acuáticas aumentan el riesgo de colisiones y dificultan las maniobras seguras de los barcos que entran y salen del puerto.

Recomendaciones

Fuentes de la Capitanía recuerdan que estas motos solo pueden utilizarse en condiciones de buena visibilidad, con buen tiempo, y siempre dentro de los horarios permitidos —entre una hora después de la salida del sol y una hora antes del ocaso—. El incumplimiento puede acarrear multas que superan los 3.000 euros, así como la inmovilización inmediata de la embarcación.

“No se trata de limitar el disfrute, sino de evitar accidentes y preservar la seguridad en una zona con tráfico fluvial constante”, señalan desde el organismo competente, que anuncia junto a la Guardia Civil del Mar un refuerzo de la vigilancia en la desembocadura para frenar las conductas temerarias.