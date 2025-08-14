La ola de calor obliga a modificar horarios y poner ventiladores en los ‘bous al carrer’

Los municipios más taurinos de la comarca vivien estos días sus fiestas grandes. La celebración de los festejos taurinos coincide con la ola de calor, que según AEMET se prolongará hasta el lunes, por lo que las peñas y ayuntamientos han tenido que adaptar estos actos a las altas temperaturas.

La Generalitat Valenciana ya estableció hace unos días una serie de recomendaciones en torno a este tipo de festejos. Las asociaciones no sólo han adoptado estas medidas, sino que han decidido ampliarlas.

Montserrat, que celebra la semana taurina del 17 al 24 de agosto, ha ampliado el espacio de los corrales en los que se encuentran los animales y, además, cuenta con una toma de agua cercana. El ayuntamiento y las peñas intentan que el agua esté helada para que los animales no sufran golpes de calor y, así, mantenerlos hidratados. Por otra parte, el recorrido de los "bous al carrer" está adaptado a las zonas del municipio que disponen de mayor sombra. "Tenemos la suerte de que las calles en las que se celebran estos actos disponen de sombra”, insiste el alcalde de Montserrat, Sergio Vilar. Añade: "Estas medidas las aplicamos desde hace años, pero siempre buscamos dar un paso más para proteger más al animal".

A pesar de que el municipio todavía no ha iniciado los festejos este año, el consistorio ya trabaja para incluir nuevas medidas de cara a la próxima edición. En palabras del primer edil, el ayuntamiento prevé reforzar el interior del corral, lugar alejado de la localidad en el que se encuentran todos los animales, con madera para que los toros o vaquillas no entren en contacto con el metal recalentado por el sol.

Operarios colocan un toldo en el cajón donde esperan los animales para salir a la plaza. / Levante-EMV

Otra de las novedades para la próxima edición es el equipamiento de los cajones, es decir, el espacio más cercano al recinto taurino que alberga a los animales minutos antes de salir a la calle. En este caso, el consistorio instalará ventiladores para regular la temperatura del habitáculo.

Sollana también inicia el 17 de agosto -y hasta el 24- la tradicional "Setmana de Bous". En este caso, los festejos se celebran en una plaza portátil, que también intentan adaptar a las altas temperaturas. La organización instala toldos a lo largo del recorrido para combatir el calor tanto del animal como de los asistentes. El consistorio es consciente de que, en palabras del alcalde Vicente José Codoñer., "el espacio es limitado", pero trabajan para cumplir la normativa.

Del mismo modo que Montserrat, Sollana también cubrirá el próximo año los corrales con madera. La Generalitat Valenciana, por su parte, recomienda que el animal sólo esté quince minutos en las calles o la plaza. No obstante, muchos de los pueblos de la comarca, entre los que se encuentran Sollana, Montserrat y Alginet, reducen su estancia a diez minutos para evitar golpes de calor o el cansancio físico del toro.

Suspensión de actos

En el caso de que la localidad se encuentre en riesgo extremo por altas temperaturas, Sollana también plantea suspender el evento para evitar que el calor afecte al animal, puesto que este puede comprometer su capacidad física y acelerar su agotamiento llegando a causar, en casos extremos, su fallecimiento. Cabe recordar que, en las últimas semanas, dos animales fallecieron en la plaza de toros de Benifairó de la Valldigna durante la celebración de sus fiestas patronales, aunque se desconoce la causa de su muerte.

Alginet, que inició ayer sus festejos taurinos, también ha adaptado el recinto a las altas temperaturas. El presidente de la Agrupación Local Penyes Taurines, Joan Carles Galera, ha informado a este diario que la entidad ya incluyó estas medidas cuando reformó la plaza. "Nuestra plaza está diseñada pensando en el bienestar animal", insiste. Añade que la instalación “cuenta con toma de agua y mangueras para hidratar y refrescar a los animales”. En este caso, el municipio ha programado 24 eventos taurinos durante esta semana, pero sólo cinco coinciden con la franja horaria desaconsejada por la Generalitat. No obstante, Alginet tampoco descarta anular actos si las temperaturas extremas ponen en riesgo a los animales.