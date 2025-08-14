Parajes naturales cerrados y piscinas abiertas en un puente de agosto marcado por la ola de calor

El Ayuntamiento de Alzira ha vuelto a convocar al Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) para valorar los riesgos y coordinar las actuaciones municipales que se llevarán a cabo estos días. El puente de agosto llega marcado por el riesgo extremo de incendios y el aviso por altas temperaturas. Por ello, los consistorios han tomado una serie de medidas para proteger a la ciudadanía y al entorno natural.

Alzira ha decidido cerrar los parajes naturales municipales de la Murta y la Casella desde hoy y hasta el domingo 17 de agosto para evitar la afluencia de gente y ante la alerta por altas temperaturas establecida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). "Queremos evitar daños en el paraje y anticiparnos ante la previsión de la llegada de tormentas eléctricas. Como el calor se intensificará el fin de semana, hemos decidido cerrarlos", explica el alcalde Alfons Domínguez, quien recuerda a la ciudadanía la importancia de evitar la exposición al sol en las horas centrales o reducir la intensidad del ejercicio físico.

Desde el pasado martes, se ha reforzado la vigilancia en el término municipal. Así, Protección Civil y VACIF, junto a la Policía Local, Policía Nacional y Equipo Municipal de Emergencias, coordinan las actuaciones para detectar cualquier conato de incendio.

El consistorio, por otra parte, se ha puesto en contacto con los organizadores de las fiestas de las partidas que se celebran este fin de semana para evitar el uso de material pirotécnico o la preparación de barbacoas que podrían ocasionar fuego.

Alzira convoca el Cecopal. / Levante-EMV

Las urbanizaciones cercanas a las zonas de montaña o espacios forestales, además, extreman la vigilancia y no utilizan maquinaria eléctrica para evitar daños.

Por su parte, el voluntariado ambiental de Carlet y Protección Civil de Carcaixent, entre otros, también refuerzan los trabajos de vigilancia en las zonas de montaña.

Zonas de baño

Algunos ayuntamientos han decidido abrir sus zonas de baño este viernes 15 de agosto para combatir las altas temperaturas. En el caso de Carlet, los vecinos y vecinas del municipio podrán disfrutar de la piscina municipal, que, a pesar de ser festivo, estará abierta al público.

Por su parte, el Ayuntamiento de Algemesí instalará hinchables acuáticos gratuitos en el barrio del Raval para que los más pequeños puedan resguardarse del calor.