La Peña Va de Bou de Sueca cambia de presidente en plena polémica por los festejos taurinos

La controversia generada en torno a la celebración de los festejos taurinos en las próximas fiestas mayores de Sueca ha desatado no solo un intenso debate político en el seno del equipo de gobierno municipal, sino también una crisis interna en la propia Peña Va de Bou, organizadora histórica de estas actividades.

El hasta ahora presidente de la entidad, Salva Mulet, ha presentado su dimisión, según ha podido confirmar este periódico. Fuentes próximas a la peña señalan que la decisión de Mulet obedece a “motivos personales y a un clima cada vez más enrarecido” en torno a la continuidad de estos actos, que siempre que sean celebrado han contado con un importante seguimiento, pero también con un creciente rechazo por parte de colectivos animalistas.

Siguiendo los estatutos de la asociación, el cargo ha sido asumido de forma inmediata por quien hasta ahora ejercía de vicepresidente y mano derecha de Mulet, Valentí Almudéver, un miembro con larga trayectoria en la entidad y que se ha mostrado firme en su compromiso de “garantizar la pervivencia de la tradición taurina en Sueca”.

“Este cambio no significa, de ninguna manera, que la Peña Va de Bou vaya a renunciar a la organización de los festejos”, ha declarado Almudéver a Levante-EMV. “Al contrario: vamos a redoblar esfuerzos para llegar a un entendimiento con el Ayuntamiento que permita su celebración con todas las garantías de seguridad y dentro del marco legal”.

Actualmente, la continuidad de los actos depende de que el consistorio firme el consentimiento que autorice su realización. La negociación se encuentra abierta, aunque las posiciones en el seno del equipo de gobierno están lejos de ser unánimes. Mientras algunos concejales defienden la importancia de la tradición y el impacto económico que los festejos generan en la hostelería y el comercio local, otros insisten en que el municipio debe dar pasos hacia la supresión de los eventos taurinos por motivos de bienestar animal.

En paralelo, colectivos en defensa de los animales han intensificado su presión, organizando campañas en redes sociales. La división de opiniones se ha trasladado también a la ciudadanía, con un debate que se hace especialmente visible en las calles y tertulias locales.

Desde la Peña Va de Bou insisten en que “los toros forman parte de la identidad festiva de Sueca desde hace décadas” y que su desaparición “sería una pérdida irreparable para la cultura popular del municipio”. No obstante, admiten que la crispación actual obliga a “gestionar con prudencia” la situación para evitar un bloqueo definitivo.

A la espera de nuevas reuniones con el consistorio, Almudéver ha convocado a la junta directiva para reorganizar el calendario de actos y reforzar la comunicación con sus socios. “Nuestra prioridad es que, cuando lleguen las fiestas, Sueca pueda seguir disfrutando de los bous al carrer como siempre lo ha hecho”, concluye el nuevo presidente.