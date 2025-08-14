Article d'opinió
Quan la discrepància molesta al govern de Sueca
Criminalitzar la crítica és un risc per a la democràcia i una falta de respecte a la veu ciutadana
Isabel Benet Furió
En democràcia, la crítica és un dret tan bàsic com votar. És el mecanisme que permet als ciutadans fiscalitzar la gestió dels qui governen. Però a Sueca, en lloc d’agrair-la com una oportunitat per millorar, alguns semblen veure-la com una amenaça.
En els darrers dies, un article publicat per Sergi Núñez de Arenas (Sᴜᴇᴄᴀ ᴘᴇʀ Dᴀᴠᴀɴᴛ) arran del cas de José María Ángel —una situació personal gravíssima— ha intentat traçar un paral·lelisme amb la política local a Sueca. El resultat és una comparació forçada que, més que aclarir, confon. Equiparar un cas marcat per una campanya de desqualificació extrema amb el debat polític legítim del nostre poble és injust i distorsiona la realitat.
Els veïns de Sueca són capaços de pensar per si mateixos. Viure dia a dia les conseqüències de les decisions municipals els dona prou criteri per formar una opinió sense que ningú els manipule. Per això, insinuar que cada crítica està dirigida per l’oposició és simplificar el debat i amagar el fons dels problemes. No compartim els insults ni les desqualificacions personals, però tampoc acceptem que es culpe a qui discrepa d’alimentar comportaments que no li corresponen.
L’oposició té una funció clara: vigilar, denunciar i proposar alternatives. Ho fa amb dades, arguments i propostes. Això no és odi ni assetjament, sinó democràcia en acció. Pretendre que aquesta tasca encén la població és, en realitat, una manera de desacreditar-la i d’acallar les veus crítiques.
El que de veritat debilita la convivència no és la crítica, sinó la voluntat de convertir el debat en un camp de batalla personal. La política local necessita més diàleg i menys victimisme; més arguments i menys acusacions velades contra qui pensa diferent.
La democràcia no es construeix blindant els polítics davant la discrepància, sinó escoltant-la i responent-hi amb responsabilitat. El dia que els ciutadans deixen de parlar per por de ser assenyalats, haurem perdut molt més que una elecció: haurem perdut la llibertat d’expressar-nos.
