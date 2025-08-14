El ruido de los autobuses indigna a los vecinos del Faro de Cullera un verano más

Un verano más, los vecinos del Faro de Cullera denuncian las molestias producidas por los motores en marcha de los autobuses urbanos en la parada del Faro. Mientras la Asociación de Vecinos del Faro Torre del Cap reitera sus quejas ante las paradas de los vehículos «que dejan el motor encendido entre 15 y 20 minutos cada media hora, con los ruidos que eso genera durante todo el día y hasta la noche», el Ayuntamiento de Cullera insiste en que ya se tomaron medidas el año pasado basadas en las peticiones de los mismos vecinos.

El conflicto no es nuevo, sino que se remonta al verano de 2022. Como ya informó Levante-EMV, el año pasado, tras varias reclamaciones por escrito y sin respuesta por parte del consistorio a la asociación, el Síndic de Greuges emitió un informe favorable a los vecinos e instó al ayuntamiento a que emitiera una respuesta y, además, «adoptara las medidas necesarias para evitar las molestias procedentes de los autobuses urbanos que estacionan con el motor en marcha en la parada final y de regulación».

Cambio de ubicación

El ayuntamiento actuó y cambió la ubicación de la parada de autobús durante el pasado invierno a la plaza Doctor Fleming, unos 20 metros más adelante de la anterior. Sin embargo, la asociación asegura que las molestias persisten. «Aunque es cierto que este cambio ha mejorado la fluidez del tráfico, los motores siguen en marcha todo el día. «Lo único que han hecho ha sido trasladar el mismo problema a otros vecinos», expone Víctor Chiner, representante de la asociación.

Chiner especifica: «La parada llevaba veinte años ahí y nunca había molestado. Nuestra petición original no era cambiarla de sitio, el problema son los ruidos y las emisiones del motor». Recuerda además que la última queja formal hacia el Ayuntamiento de Cullera se presentó el 27 de junio de este año «a modo de recordatorio» y que todavía no han recibido respuesta.

Servicio privado

Por su parte, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, afirma a este diario que el consistorio ya atendió las demandas vecinales y que estas sí que incluían con el cambio de ubicación de la parada. Asimismo, alega que la empresa de autobuses es de titularidad privada y que el Ayuntamiento de Cullera no es quien otorga la concesión del servicio, ya que el uso de las paradas es público y «puede parar cualquier autobús».

Según el alcalde, la compañía argumenta que no es posible apagar el motor. En esta línea, Chiner señala que algunos conductores de autobús sí que apagan el motor: «Puede que si se detiene cueste volverlo a poner en marcha, pero es que también son autobuses muy viejos, por lo que los malos olores y los ruidos son todavía más fuertes».

Alternativas

En caso de no poder apagar el motor, los residentes proponen alternativas como aumentar la frecuencia de paso para evitar esperas prolongadas o que los vehículos continúen la ruta y den la vuelta en la playa del Dosel.

Por otro lado, el representante de la AVV del Faro Torre del Cap (que cuenta con más de 250 socios y socias) hace hincapié en el estado de la nueva parada de autobús, «un banco de acero inoxidable, sin marquesina y en pleno sol, en el que te quemas al sentarte», en sus palabras. Mayor sostiene que esta marquesina se instalará «cuando se pueda».