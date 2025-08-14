Un tercio de los incendios forestales fueron intencionados en la Ribera en el primer semestre de 2025

Los incendios forestales están a la orden del día. Cualquier municipio con montañas o terrenos secos, sensibles, se mantiene en vilo ante la sucesión de fuegos en toda la Comunitat Valenciana. En el caso de la Ribera, la comarca registró en la primera mitad de 2025 un total de 12 incendios forestales, un tercio de ellos, provocado de manera intencionada.

Los boletines mensuales Espurna del Servicio de Prevención de Incendios de la Generalitat Valenciana recopilan los datos de la docena de incendios originados en la Ribera Alta (en la Ribera Baixa no hubo ninguno en el primer semestre). En toda la comarca, el fuego afectó a 3,627 hectáreas de superficie forestal. De toda esta superficie, 0,8 hectáreas fueron quemadas de manera intencionada y el resto de los siniestros se encuentra todavía en investigación, en su mayoría. A diferencia de en otras zonas, no se registraron incendios por negligencia.

Intencionados

Entre los incendios provocados (cuatro en total durante esos seis meses) destaca el ocurrido el 11 de marzo en la partida de la Garrofera de Guadassuar, donde ardieron varios troncos apilados por una empresa que trabajaba en la limpieza del monte. Como ya informó este diario, el alcalde, Vicent Estruch, confirmó que fue intencionado, debido a la humedad del terreno por lluvias en aquella época. Este municipio también sufrió otro pequeño incendio intencionado, según los datos de Espurna, el 21 de mayo en el camino de la Perola.

Otro incendio confirmado como provocado tuvo lugar solo un día antes, el 20 de mayo en Tous, con distintos focos en las partidas del Gatón y Canillas, lo que confirmó las sospechas. El alcalde, Cristóbal García, explicó a este diario que el fuego se había originado en una zona del término municipal que dista unos catorce kilómetros del casco urbano. También el 7 de febrero se registró un fuego intencionado en Alberic, junto al paso del río Xúquer por esta localidad.

Bajo investigación

Varios casos permanecen bajo investigación, como uno en el término municipal de Castelló el 30 de enero, cerca de Monte Júcar, que afectó a 1,5 hectáreas (el incendio más extenso de la comarca en el primer semestre), así como los registrados en el Pont del Rei de Gavarda el 31 de enero (0,17 hectáreas), en la zona de Llometes del Comte de Carlet el 22 de marzo (0,92 hectáreas), en la partida del Vall de Carcaixent el 30 de ese mismo mes (0,018 hectáreas), en la zona de la Colaita de Llombai el 19 de junio (0,1 hectáreas) y en la urbanización Santa Marina de Alzira el 20 de junio (0,1 hectáreas).

Incendios recientes

En la Pobla Llarga, dos incendios de vegetación en poco más de un mes cerca del Barranc de Barxeta (el 4 de julio y el 10 de agosto) han llevado al ayuntamiento a reforzar la vigilancia con Policía Local y Guardia Civil. En ambos, el fuego afectó a cañares, y las causas aún se investigan. Por otra parte, en Benimuslem, dos incendios en campos abandonados en apenas una hora el 22 de julio, uno de ellos propagado a un palmeral, alimentaron las sospechas de un origen intencionado, aunque no se ha confirmado oficialmente.