Algemesí dice adiós a Adrià Moreno, maestro del «Ball de les Llauradores»

Algemesí llora hoy, día de la Asunción de la Virgen, la muerte de Adrià Moreno Aliaga, maestro desde los años sesenta del emblemático «Ball de les Llauradores».

Durante décadas, Moreno, junto con otro histórico maestro del grupo, Fernando García Monzó, dedicó su vida a engrandecer los boleros de Algemesí y dar mayor esplendor a la Festa de la Mare de Déu de la Salut, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El propio colectivo del «Ball de les Llauradores» ha lamentado profundamente su pérdida y ha transmitido su apoyo y cercanía a la familia y amistades de Moreno, que ha fallecido a los 76 años.

Con tan solo 18 años, Moreno se puso al frente como maestro del «Ball de les Llauradores» de 1967 a 1971, y volvió a asumir esta responsabilidad años más tarde, de 2003 a 2014. En 2015, tras medio siglo bailando el bolero y más de 18 años como guía del grupo, renunció definitivamente a la dirección, sucedido por Enric Olivares. Las redes sociales se han llenado de mensajes de aprecio y despedida.