El calor y la sequía marcan el arranque de la vendimia con una merma del 20 % en Turís

La campaña de la vendimia arranca durante las próximas semanas en Turís. Un año más, el calor y la sequía vuelven a tener una incidencia negativa en este tipo de cosecha. La Baronía de Turís prevé una merma del 20 % respecto a la previsión inicial.

A pesar de los 920 l/m2 registrados en 2024 (el día de la trágica dana se contabilizaron hasta 770 l/m2) y los cerca de 318 l/m2 contabilizados estos siete primeros meses de 2025, la sequía que se lleva arrastrando durante los últimos años ha tenido una incidencia negativa en la cosecha. «La sequía que llevamos arrastrando tantos años ha mermado la cosecha. Ha sido un año lluvioso, pero no se ha desarrollado la cantidad de uva que se esperaba en un primer momento», señala el enólogo de la cooperativa La Baronía de Turís, Joan Picó.

Las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre y la cantidad de lluvia contabilizada ese día -el municipio registró el récord histórico de España con 184,6 l/m2 en solo una hora- tampoco han afectado gravemente a la cosecha, ya que, como explica el propio Picó, no disponen de muchas parcelas cerca del río Magro. «Algunas se han visto dañadas, pero no ha sido muy significativo», recalca.

La merma varía dependiendo del tipo de uva. El enólogo detalla que la uva moscatel, la más extendida en Turís y con mayor producción, es la que mejor ha respondido estos meses, por lo que se prevé «una gran cantidad de cosecha». «Es la variedad más adaptada a nuestro territorio, por lo que la merma no es significativa», insiste. Sin embargo, las altas temperaturas de finales de junio y principios de julio han provocado que se llegue a reducir cerca del 20 % de cosecha. «Pensábamos que iba ser muy buena, pero se verá afectado por el calor, que se está intensificando estos días», lamenta.

En cuanto a la variedad de malvasía o tempranillo, el enólogo reconoce que «la merma es más significativa». «No han respondido como esperábamos porque son viñas más viejas. Al tempranillo le cuesta recuperarse», explica.

La campaña, que se iniciará en los próximos días, también será más corta que otros años. Picó prevé que se acorte diez días. Concretamente, la cooperativa diseña la campaña en dos partes. La primera se centra en variedades como la malvasía, tempranillo, francesas, blancas y negras, mientras que la segunda mitad de la vendimia se centra en el moscatel.

La vendimia arrancará este año un par de días antes, una tendencia que se atribuye al cambio climático y al aumento progresivo de temperaturas.

A pesar de la reducción de la cosecha, las expectativas sanitarias y de calidad «son muy buenas», aunque se mantienen a la espera de comprobar si la ola de calor actual puede tener alguna incidencia. En palabras del experto, «las variedades moscatel y negras son capaces de madurar bien, por lo que las expectativas son buenas». «Desde el punto de vista sanitario, también se ve con optimismo», concluye.

Plaga del mosquito verde

El enólogo reconoce que, como en años anteriores, plagas como la negrilla o la polilla de la uva ya están controladas gracias a tratamientos desarrollados por la propia cooperativa como la confusión sexual contra la polilla.

Su preocupación actual se centra en la presencia del mosquito verde. «Es una plaga que ha aparecido en los últimos años y tenemos que estar muy pendientes porque puede afectar a la cosecha, ya que daña directamente la hoja», indica Picó.