Carcaixent refuerza la vigilancia con drones tras hallar 300 pintadas nazis

Cerca de 300 esvásticas, pintadas con simbología relacionada con el grupo de ultraderecha Noviembre Nacional o mensajes de odio contra la comunidad islámica vuelven a llenar las fachadas de edificios públicos y privados y caminos del término municipal de Carcaixent.

Ocho años después de los primeros dibujos fascistas, el municipio vuelve a inundarse de este tipo de pintadas. Sólo hay que dar un paseo por el municipio para contabilizar hasta 300. Muchas de ellas se sitúan en el centro histórico, aunque también se pueden observar cerca de la mezquita, alrededor del instituto y de varios colegios o en los aledaños del centro comercial.

El colectivo antifascista FACA ha alertado al consistorio del auge de estas pintadas durante los últimos tres meses. «En Pascua ya detectamos que estaban apareciendo muchas. En ese momento, contabilizamos un centenar, pero ahora podría haber cerca de 300», lamentan.

La alcaldesa de la localidad, Carolina Almiñana, reconoce ser «consciente» de este incremento de pintadas fascistas en el municipio. De hecho, el consistorio ha reforzado la vigilancia policial en la localidad con la ayuda de drones para pillar «in situ» al autor de estos delitos de odio. «Hemos intensificado la vigilancia durante la última hora de la tarde y por la noche en varios puntos de la localidad, ya que creemos que es el momento en el que suele realizarlas», señala la primera edil.

Almiñana recalca que es difícil contabilizar un número exacto de pintadas, pero muchas se concentran en el centro del municipio y detrás de la iglesia. «Algunos edificios municipales también han aparecido con estos dibujos. El concejal de Medio Ambiente se ha encargado de borrar algunas de ellas personalmente», agradece.

Una de las pintadas aparecidas en Carcaixent. / Josep Cortés

Tanto FACA como el propio ayuntamiento creen que el autor de estas pintadas podría ser David Pelufo Tormos, quien ya llenó hace unos años el municipio con cerca de un millar de pintadas cargadas de simbología fascista y mensajes homófobos y xenófobos. El autor de aquellas pintadas actuó con total impunidad durante más de seis años e, incluso, la Policía Local le sorprendió cuando intentaba realizar un nuevo dibujo con un bote de spray en la mano.

Las diligencias judiciales y el testimonio de numerosos vecinos y FACA comportaron que Pelufo finalmente fuera condenado a dos años de cárcel, que logró esquivar, como ya informó este diario, a cambio de pagar una indemnización de casi 23.000 euros, no volver a delinquir en tres años, realizar nueve meses de trabajos en beneficio de la comunidad y limpiar los grafitis.

Una de las pintadas aparecidas en Carcaixent. / Levante-EMV

El autor fue sentenciado a pagar una multa de 1.890 euros más los daños causados al Ayuntamiento de Carcaixent, cifrados en 14.116 euros por la responsabilidad civil, cantidades a las que había que añadir el coste de la limpieza de los grafitis. La sentencia incluía también la obligación de colaborar con el consistorio para eliminar las pintadas y la necesidad de realizar un curso de igualdad y no discriminación. Para ello, se incorporó a la empresa pública Procarsa, encargada de los servicios municipales.

FACA lamenta que la situación vuelva a repetirse en el municipio. La asociación ha denunciado los hechos ante la Fiscalía, aunque denuncian que no fue admitida a trámite por «falta de pruebas». «Creemos que es la misma persona, ya no se esconde. Cree que puede actuar de manera impune y sigue pintando», denuncia. Almiñana, por su parte, también comparte esta suposición. «Creemos que puede ser la misma persona, por lo que trabajamos para pillarlo ‘in situ’», concluye.