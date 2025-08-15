Los cierres de piscinas se suceden en la Ribera durante la ola de calor

El mercurio en el termómetro no baja, el asfalto quema y nadar se convierte en un deseo urgente para los vecinos y vecinas de la Ribera. Sin embargo, varios pueblos de la comarca se han visto obligados a mantener cerradas sus piscinas municipales algunos días de esta tórrida semana por motivos que van desde la seguridad y salud de los usuarios hasta los estragos causados por la dana.

En Albalat de la Ribera, la piscina municipal ha cerrado temporalmente este martes tras detectarse la presencia de excrementos en el agua. El ayuntamiento ha activado el protocolo sanitario, que incluye la desinfección y la realización de análisis para garantizar las condiciones higiénico-sanitarias, y espera que pueda reabrir mañana sus puertas. Este es el segundo cierre de la temporada aunque, a diferencia del anterior, el alcalde de la localidad, José Antonio Roig, ha confirmado a este diario que no se ha tratado de un caso de incivismo.

Reparaciones

En Almussafes, una fuga de agua detectada en la piscina mediana del recinto municipal obligará a su cierre durante toda la jornada de mañana, sábado 16 de agosto, para proceder a su reparación. El resto de las piscinas (la grande y las dos pequeñas) permanecerán abiertas, aunque el aforo total de las instalaciones se reducirá a 350 personas. Si la reparación se desarrolla según lo previsto, la mediana reabrirá el domingo 17.

En Carlet, la piscina reabrió el 13 de agosto tras permanecer cerrada un día debido a la detección de una bacteria fecal en los controles rutinarios. Aunque no se hallaron restos fecales visibles y se descartó su relación con los retos virales de defecar en piscinas, el ayuntamiento llevó a cabo un proceso de hipercloración que, junto con las altas temperaturas, permitió obtener resultados analíticos favorables y recuperar el servicio.

Sin fecha de reapertura

Por otro lado, en Favara, la piscina municipal lleva varios días cerrada por orden del consistorio, tras un informe técnico que señala la falta de un proyecto de actividad aprobado que garantice el cumplimiento de las normativas de seguridad y sanidad. Por ahora, no hay fecha para su reapertura.

En Alginet, la piscina municipal continúa cerrada desde que la riada y un tornado, durante la dana del 29 de octubre, causaran graves daños estructurales. La alcaldesa, Elia Ferrer, explicaba a Levante-EMV que algunas partes de la instalación fueron arrancadas por el viento, por lo que será necesario reconstruirlas, pero la reparación no llegó a tiempo para el verano y la reapertura no está prevista a corto plazo.

Servicio gratuito

No obstante, no todo son cierres. Además de la pronta recuperación de servicio en Carlet y de las buenas previsiones en Albalat y Almussafes, otros municipios han decidido facilitar el acceso a sus piscinas en respuesta a la ola de calor. En Guadassuar, el ayuntamiento reparó el lunes una avería en la maquinaria de inyección de cloro, lo que permitió reabrir las instalaciones y ofrecer la entrada gratuita a los usuarios para este fin de semana.