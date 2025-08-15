L'Estany presume de su propio estilo de pesca

L’Estany de Cullera ha amanecido hoy transformado en un escenario de tradición, convivencia y destreza marinera con la celebración de la 62ª edición del concurso de pesca al "hamot", una modalidad única que se conserva como seña de identidad local. El certamen, enmarcado en las fiestas de la Asunción, ha reunido a 34 pescadores de todas las edades, que han llenado de colorido y movimiento las aguas de esta emblemática laguna a lo largo de toda la mañana.

La jornada ha arrancado a primera hora con el tradicional almuerzo de hermandad en las inmediaciones del lago, donde se han congregado participantes, familiares y miembros de la organización para compartir mesa y charlas previas al inicio de la competición. Poco después, el estruendo de un petardo ha marcado el inicio. Las embarcaciones típicas, conocidos como "barquets valencianos", han comenzado a deslizarse por el agua en busca de las mejores capturas.

El concurso mantiene intacto su formato original, que se basa en la utilización de un anzuelo de gran tamaño, el “hamot”, para la pesca. Esta técnica, transmitida de generación en generación, forma parte del patrimonio cultural y natural de Cullera.

Uno de los momentos más esperados ha llegado con la procesión acuática de la imagen de San Andrés, patrón de los pescadores, que ha surcado las aguas acompañado de música tradicional y el saludo de los concursantes. Esta bendición simbólica, que cada año refuerza el vínculo entre fe y oficio, ha sido recibida con aplausos desde la orilla, donde vecinos y visitantes se han agolpado para contemplar la estampa.

La Sociedad Local de Pescadores Deportivos de Cullera es la encargada de organizar el evento. Sus miembros se ocupan no solo de la logística del concurso, sino también de velar por la preservación del paraje de l’Estany.

Font ha manifestado que “es una alegría enorme ver que esta tradición no solo se mantiene, sino que crece. Hoy tenemos en el agua a veteranos que llevan décadas participando y a jóvenes que han venido por primera vez. Eso asegura que el "hamot" forme parte de nuestra identidad como pueblo”. El presidente ha añadido que “la pesca aquí no es solo una competición, sino un reencuentro con nuestra historia, con el entorno y con la gente que lo cuida durante todo el año”.

Durante unas cinco horas, los participantes han lanzado sus sedales al agua, atentos a cualquier picada, en un ambiente en el que la competitividad ha quedado en segundo plano frente a la camaradería. A mediodía, un nuevo petardo ha anunciado el fin de la prueba, dando paso al pesaje de las piezas, realizado “barquet a barquet” por los guardas y miembros de la organización.

Después de realizar el recuento, se ha proclamado ganador Roberto Escrivá, con un total de 23 piezas capturadas con un peso de 13,350 kg. En segunda posición está Thomas Juan, con veintidós piezas capturadas y un total en la báscula de 11,4 kilos, mientras que José Luis Escrivá ha obtenido la tercera posición, con 34 piezas y un peso total en la báscula de 8,9 kg. El premio que se otorga a la mayor captura ha sido para José Jover con una pieza que dio en la báscula un total de 2,3 kg.