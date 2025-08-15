El Mareny de Barraquetes explota ante un nuevo cierre de playas: "Se tendría que haber clausurado dos días antes"

"Estamos en tierra de nadie. Ayer vino la Guardia Civil a las 16 h para cerrarnos la playa y a mí nadie me había comunicado nada". Son las palabras del alcalde de Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, ante el cierre de la playa durante la tarde de ayer por contaminación fecal al duplicar el valor de los parámetros máximos permitidos.

Sanjaime denuncia que la playa "debería haberse cerrado el miércoles, ya que el agua estaba turbia, pero se cerró ayer cuando estaba cristalina". Las nuevas analíticas permiten volver a abrir hoy la zona al baño.

El consistorio denuncia un "retraso en la comunicación" por parte del Servicio de Calidad de Agua. En sus palabras, las notificaciones se envían a Sueca -el Mareny es una Entidad Local Menor-, por lo que es este ayuntamiento quien debe remitirles la información. "Si tenemos la competencia de la playa, el turismo y su limpieza. ¿Por qué no se comunican directamente con nosotros? Estamos en tierra de nadie", reclama.

Sanjaime recuerda que los vecinos y turistas son los principales afectados por este cierre. "Por suerte, no hemos tenido ninguna intoxicación, pero nos preocupa", afirma.

La Generalitat realizó el muestreo el miércoles, pero los resultados se comunicaron ayer, momento en el que se decretó el cierre.

Más muestras

El consistorio exige que se realicen más muestras en la costa para determinar el origen. De hecho, como ya anunció este diario, el ayuntamiento ha contratado una empresa para indagar en torno al origen de la contaminación fecal que ocasiona este tipo de cierres.

Los técnicos analizarán la calidad del agua para poder tomar las medidas necesarias. El consistorio ha establecido, junto a la empresa, una serie de puntos estratégicos en los que se realizarían estos análisis para hallar el origen del problema. Concretamente, las muestras se realizarían aguas arriba para saber de dónde viene y poder aplicar las sanciones pertinentes"

Por otra parte, Sanjaime reclama la construcción de una depuradora, ya que la más próxima se encuentra en Sueca. "Las aguas fecales vienen de algún en concreto porque ya se han decretado varios cierres en toda la costa", recuerda el alcalde.

Aunque reconoce que la depuradora podría solucionar parcialmente el problema, exige que se tomen más medidas. "Estaría bien construir una depuradora por decantación para filtrar las aguas y que lleguen en mejores condiciones. Es un proyecto a largo plazo, pero no podemos estar cerrando siempre", reitera.

El alcalde busca reunirse durante los próximos días con el Servicio de Calidad del Agua. "Hay que encontrar el origen y denunciarlos. Cada uno debe asumir sus competencias", insiste. Por el momento, el consistorio pretende elevar la queja al Síndic de Greuges. "Si no actúan, lo haremos nosotros, aunque nos cueste dinero", explica.

Otros cierres

El cierre de playas en la costa valenciana se ha incrementado durante las últimas semanas. La Ribera también ha tenido que prohibir el baño en varias ocasiones.

El jueves 10 de julio fue la primera vez que se prohibió el baño en Motilla, les Palmeres, la Llastra y El Perelló, ya que la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat notificó que se duplicaban los máximos permitidos.

Toda la costa afectada pudo reabrir una jornada después, aunque la playa de Motilla todavía tuvo que permanecer cerrada durante el fin de semana, por lo que su prohibición se alargó cinco días. Sanjaime teme que su costa pudiera sufrir un episodio similar, por lo que se muestra firme ante las medidas adoptadas. "Nos preocupa que nos pasara algo parecido porque invertimos mucho en el mantenimiento de las playas", afirma.

La Conselleria de Medio Ambiente también ordenó en julio el cierre temporal al baño de la playa del Marenyet, en Cullera. Previamente los bañistas de las playas de Tavernes de la Valldigna, Xeraco y Daimús también se vieron afectados por esta prohibición temporal rras detectarse parámetros de una bacteria por encima de los valores recomendados.