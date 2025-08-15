La Policía incauta 1.300 prendas de ropa falsificadas en Cullera

La Policía Local de Cullera ha incautado 1.300 productos falsificados en dos locales comerciales de la zona de San Antonio. La operación ha sido llevada a cabo esta semana por varios agentes tanto en establecimientos como en puestos ambulantes. Cientos de bolsos, ropa interior, zapatillas deportivas, chanclas y camisetas de clubs deportivos que imitaban a reconocidas marcas del sector, han pasado a disposición policial.

Las autoridades realizan inspecciones periódicas en establecimientos de todo tipo con el objetivo de verificar que los comercios cuentan con los justificantes de compra que acrediten la procedencia legal de los artículos expuestos a la venta. Las investigaciones en los dos locales comenzaron a raíz de que los agentes identificaran a dos personas que transportaban material de marca con destino a escaparate y que no pudieron justificar su procedencia.

Este hallazgo llevó a la realización de inspecciones más exhaustivas en los comercios implicados, situados en la zona de San Antonio, donde se descubrió un volumen considerable de productos falsificados listos para su venta. En uno de los comercios se ha llegado a requisar un millar de prendas, según confirman a este diario fuentes policiales.

Intensificación en verano

Esta ofensiva contra la distribución y comercialización de artículos falsificados se desarrolla durante todo el año, aunque se intensifica especialmente en la temporada estival, cuando el aumento de visitantes y turistas favorece la proliferación de este tipo de prácticas ilícitas. Desde el consistorio se subraya que estas actuaciones buscan proteger tanto a los consumidores como a los comerciantes que cumplen la ley.

Fuentes municipales han recordado que la venta de productos falsificados «constituye una infracción administrativa grave o muy grave, en función del valor económico de la mercancía, y puede conllevar multas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros. En casos en los que se acredite un perjuicio elevado o exista reincidencia, los responsables también pueden enfrentarse a responsabilidades penales tipificadas en el Código Penal por delitos contra la propiedad industrial, que incluyen penas de prisión de seis meses a cuatro años y multas de hasta dos años».

Campaña de vigilancia

La Policía Local de Cullera insiste en que las inspecciones se mantendrán a lo largo del verano con la finalidad de erradicar esta práctica, «que perjudica a la economía local y supone un riesgo para los consumidores al no garantizarse la calidad ni la seguridad de los productos».