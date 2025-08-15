Los políticos, deportistas de élite en verano

"En septiembre me apunto al gimnasio". Es la frase que diría cualquier mortal durante el verano para excusarse de los excesos que se acumulan durante estos meses. Sin embargo, los políticos de la Ribera parecen hechos de otra pasta. No les importa el calor ni las altas temperaturas. Ellos aprovechan estos días de desconexión para convertirse en estrellas del deporte.

Tras el vídeo del concejal de Agricultura, Servicios por la Ciudad y Seguridad del Ayuntamiento de Alzira, Enrique Montalvá, corriendo al más puro estilo Usain Bolt, ahora es el turno del alcalde de Almussafes. Toni González se ha vestido el maillot de ciclismo para realizar su particular "tour" por Galicia como si se tratara del mismísimo Alberto Contador. Eso sí, el trayecto tuvo algunos kilómetros menos. "A ritmo suave pero constante: 42 km. con 600 metros de desnivel. ¡SEGUIMOS!", se felicitaba. ¿Quién será el próximo en sumarse a esta tendencia?