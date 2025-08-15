Los socialistas reprochan al Ayuntamiento de Carcaixent «dejar escapar» una subvención de 100.000 euros para el auditorio

Los socialistas se muestran críticos ante el anuncio del Ayuntamiento de Carcaixent sobre el anhelado auditorio municipal, una propuesta que lleva décadas sobre la mesa y para cuya redacción el consistorio ha recibido recientemente 85.000 euros de los presupuestos del ejercicio 2025 de la Generalitat Valenciana. El PSPV recuerda que el Partido Popular de Carcaixent «dejó escapar» una subvención de 100.000 euros incluida en los Presupuestos Generales del Botànic de 2023 para esta misma finalidad. Los socialistas exigen ahora explicaciones sobre por qué se dejó pasar esta cuantía.

El grupo municipal del PSPV insiste en que todos los partidos locales han defendido en sus programas la necesidad de dotar a Carcaixent de un espacio multiusos como este, «dada la necesidad urgente de disponer de un espacio versátil que acoja eventos de gran aforo, como los vinculados a la actividad fallera, donde el Magatzem de Ribera y el teatro Don Enrique se quedan pequeños».

Teatro Don Enrique

La portavoz socialista, Sara Diert, recuerda que fue la propia alcaldesa, Carolina Almiñana, quien decretó en 2023 el cierre del teatro Don Enrique por problemas estructurales (no cumplía ninguna de las normas más básicas de prevención de incendios, no disponía de salidas de emergencia homologables que permitieran evacuar a los espectadores en caso de necesidad y funcionaba desde hace décadas sin licencia), aún sin resolver, «dejando olvidado no solo un elemento patrimonial local, sino también un espacio clave para la vida cultural de Carcaixent», en palabras de Diert. En 2024, el ayuntamiento incluyó una partida de 20.000 euros para la redacción del proyecto en la modificación del crédito con el remanente de tesorería.

Espacio provisional

A finales del año pasado y como medida provisional previa al ansiado auditorio, el consistorio optó por la construcción de un nuevo espacio multiusos cerca del centro comercial para albergar grandes celebraciones socioculturales con una capacidad de 2.000 personas, aunque la acústica de este lugar no es la idónea para, por ejemplo, las actuaciones de la Sociedad Musical «Lira Carcaixentina».

Sobre este espacio, Diert expone que la alcaldesa «ha optado por alquilar una megacarpa de plástico por cinco años, con un coste cercano a los 1.000.000 euros, y en una ubicación que no consideramos la más segura del municipio, hecho que también apuntan técnicos municipales». Los socialistas indican que, con el importe utilizado en el alquiler de la nueva megacarpa, se podría haber realizado la estructura o las primeras fases de un espacio definitivo.