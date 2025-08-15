Sofocan un conato de incendio en Almussafes

Un conato de incendio cerca de una fábrica de cebollas en Almussafes ha puesto en alerta a los vecinos y vecinas. Inmediatamente se han desplazado hasta el lugar, efectivos de la Policía Local y bomberos, que han conseguido controlar el fuego rápidamente.

Según ha podido saber este diario, el fuego se ha originado cerca del barranco de Tramusser, a la altura de la CV-42, que conecta el municipio con Algemesí. Las llamas podrían haber afectado a una caseta de madera situada en este espacio, pero la rápida actuación de los bomberos ha comportado que las llamas no terminaran extendiéndose. De momento, el fuego está controlado y trabajan en su extinción. Los efectivos refrescan la zona para evitar que pueda propagarse.

Refuerzo vigilancia

El riesgo extremo de incendios ha puesto en alerta a los distintos ayuntamientos que han extremado las medidas para evitar incendios en los parajes.

Refrescan la Muntanyeta de Alberic. / Levante-EMV

El Ayuntamiento de Alzira ha decidido cerrar los parajes municipales de la Murta y la Casella, mientras que Alberic refresca durante estos días la Muntanyeta con mangueras y camiones bomba. Además, voluntarios y Protección Civil refuerzan la vigilancia de estas zonas verdes.

Se prevé que el riesgo extremo de incendios se mantenga durante todo el fin de semana coincidiendo con la ola de calor.