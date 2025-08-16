El autor de las pintadas nazis en Carcaixent sigue sin eliminar todos los mensajes dos años después

David Pelufo Tormos, el vecino de Carcaixent y autor de las cerca de mil pintadas con simbología nazi, todavía no ha borrado todos los mensajes que realizó a lo largo del término municipal durante seis años. La sección primera de la Audiencia de València le condenó a mediados de 2023, y tras un acuerdo con la Fiscalía Provincial de València, el Ayuntamiento de Carcaixent y la acusación popular por parte de un grupo de testigos de la localidad, a dos años de prisión, no volver a delinquir en los siguientes tres años, eliminar los mensajes y realizar un curso de igualdad.

Dos años después de la condena, Pelufo todavía no ha eliminado todas las pintadas de la localidad e, incluso, podría ser el autor de 300 nuevos mensajes de odio, homófobos y xenófobos que han aparecido durante los tres últimos meses en la localidad. «No borró todas las pintadas, por lo que no ha cumplido el castigo», denuncia el colectivo antifascista FACA, que fue clave durante el proceso judicial. Las primeras imágenes aparecieron en 2017 y, durante seis años, estuvo actuando con total impunidad hasta que terminó siendo condenado tras varias diligencias judiciales y el testimonio de numerosos vecinos y FACA.

El propio colectivo antifascista exige a las autoridades competentes, y tras los últimos hallazgos, que actúen en consecuencia. «Queremos que se tomen en serio el asunto porque más de la mitad no las ha borrado. Se declaró insolvente y actúa con total impunidad», reiteran. Como ya informó este diario, el autor fue condenado a dos años de cárcel, pero logró esquivar la prisión a cambio de pagar una indemnización de casi 23.000 euros y limpiar los grafitis. Sin embargo, Pelufo se declaró insolvente y, además, se resiste a borrar las pintadas.

El Ayuntamiento de Carcaixent también admite que el autor no ha borrado todas las pintadas. El responsable de estos mensajes se incorporó a la empresa pública Procarsa, que se encarga de los servicios municipales para, como cualquier persona condenada en el municipio por la justicia, realizar trabajos en beneficio de la comunidad. «Estuvo cumpliendo servicios y borró la mayoría, pero todavía faltan muchos por borrar», insiste la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana. El consistorio ha trasladado la situación a la Fiscalía para que «sean conscientes, tomen las medidas necesarias y actúen para que cumpla la condena».

Tanto Almiñana como FACA creen que las nuevas pintadas también podrían haber sido realizadas por él. Por ello, el consistorio ha reforzado la vigilancia policial en la localidad con la ayuda de drones para capturar «in situ» al autor. La alcaldesa recuerda que en el caso de que sea la misma persona, no estaría cumpliendo la condena, puesto que la sentencia aceptada por él recogía que no podía volver a delinquir en tres años. En este caso, sólo habrían pasado dos. «Si es él, sería reincidente y, por lo tanto, la pena sería más grande», insiste Almiñana.

Últimas pintadas

Cerca de 300 esvásticas, pintadas con simbología relacionada con el grupo de ultraderecha Noviembre Nacional o mensajes de odio contra la comunidad islámica vuelven a llenar las fachadas de edificios públicos y privados y caminos del término municipal de Carcaixent. Como ya informó este diario, muchas de ellas se concentran en el casco histórico, cerca de la mezquita, alrededor del centro comercial o en los aledaños del instituto y el centro comercial.

El incremento de pintadas ha comportado que el concejal de Medio Ambiente se haya encargado de borrar personalmente algunos de estos mensajes dibujados en edificios públicos.