Dulces con nostalgia veraniega

Las altas temperaturas en verano son sinónimo de bebidas refrescantes. Si existe un brebaje que está presente en las calurosas tardes de verano por excelencia en las casas valencianas, esta es la horchata, en especial, acompañada de fartons. Por ello, el obrador alzireño Pepina Pastel decidió crear hace ya unos cuantos veranos una tarta que combinara ambos elementos. Este dulce mantiene el sabor original de la tradicional bebida valenciana con una textura cremosa que incluye varias capas de fartons. Esta tarta se ha convertido en una de las favoritas de sus clientes habituales y ha atraído a otros nuevos hasta el punto de representar un tercio del total de las ventas durante el mes de julio de este año.

Lara Guerrero, fundadora junto a su madre, Pepa Fuster, de Pepina Pastel, hace balance del verano: el mes pasado se distribuyeron más de 13.000 tartas, de las cuales un 30 % fueron de horchata y fartons. Los clientes aprovechan la exclusividad del postre durante los meses estivales: «Si tuviésemos esta tarta durante todo el año nos la pedirían», apunta Guerrero.

Nuevos postres veraniegos

La tarta más emblemática del obrador no está sola. A la refrescante propuesta de horchata y fartons le han surgido competidoras. El año pasado lanzaron dos nuevas creaciones para los meses más calurosos: la tarta de «Cookies and Cream» y el «Pepisandwich», que emulan el sabor de conocidos helados pero con un toque más dulce y artesanal.

Este año han continuado en la misma línea y han presentado la «Pepihuella», una cremosa tarta de fresa y nata sobre una base de galleta de almendra casera en forma de pie, que, según anuncian en su página web, es «la primera tarta inspirada en el helado más mítico y cremoso de los años 90». Desde su lanzamiento en junio, han logrado vender hasta 3.000 unidades de esta.

Y es que una de las principales características de los postres de este obrador es su apelación a la nostalgia: desde el helado que millones de niños han saboreado en su infancia, hasta el sueño de poder darle un bocado a la goma de borrar Milán, hecho realidad en junio por Pepina Pastel con su dulce «Pepigoma».

Otra de las especialidades más demandadas por los clientes es la tarta de queso, conocida como «cheesecake». La novedad que saldrá del obrador en las próximas semanas será una combinación de esta receta con la mítica tarta de horchata y fartons, según ha avanzado a este periódico Guerrero. «Llevamos tiempo trabajando en la receta, es una tarta que gustará a mucha gente porque une los dos sabores que más triunfan entre nuestros clientes», señala la fundadora.

Crecimiento empresarial

Guerrero y Fuster comenzaron su aventura en 2019, pero la pandemia las obligó a cerrar su primera tienda. De aquella crisis nació una nueva oportunidad: transformaron el proyecto en una empresa de repostería online que reparte a toda España. Más de cinco años después, Pepina Pastel cuenta con un obrador y una tienda en Alzira, además de un establecimiento en València y millones de tartas y otros dulces, como turrones o sus «Pepiboms».

Guerrero asegura que la compañía busca ser «pionera en innovación y desarrollo» y «dejar una huella social». Un propósito que, según explica, se acompaña de una política interna ya consolidada: «Hacer feliz al equipo».

El éxito de sus tartas y su incursión en el sector del pódcast han propiciado que artistas famosos como Ana Mena, Steve Aoki o recientemente David Bustamante, así como influencers como Marta Lozano, Rocío Osorno o Esperansa Grasia, no hayan querido perderse las tartas del obrador alzireño de moda.