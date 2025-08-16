Los pisos turísticos en Cullera ya alcanzan cifras similares a Santorini o Cerdeña

Las reservas de última hora se han convertido en un clásico del verano. Familias y amigos aprovechan esta última quincena del mes de agosto para realizar una escapada a cualquier lugar de costa y recargar pilas antes de regresar al trabajo. A pesar de que la mayoría de hoteles y apartamentos turísticos ya se encuentran llenos, todavía queda alguna habitación disponible para disfrutar de estos días.

Cullera cuenta, como se ha podido comprobar en algunas plataformas de viajes ‘online’, con cerca de un centenar de pisos turísticos para alquilar a lo largo de estas dos semanas. Ante la escasa oferta, algunos propietarios han decidido incrementar su precio y aprovechar el ‘boom’ turístico. En muchos casos, el coste de estas viviendas ya supera el precio de los pisos turísticos ubicados en las islas griegas o italianas, como Santorini o Cerdeña.

Sólo hace falta consultar uno de estos portales de alojamientos para comparar los precios. Por ejemplo, si se busca un apartamento para dos personas en la costa de Cullera durante la semana del 25 al 31 de agosto (seis noches y siete días) sólo quedan disponibles cerca de 70, puesto que, como se recoge en la web, el 85 % ya están alquilados. En este caso, el más barato se sitúa en torno a los 570 euros. Concretamente, se trata de una casa, cuyo tamaño no se especifica, con dos habitaciones y que está situada a 2,2 km de la playa.

En el caso de querer alojarse en un piso más cercano a la costa, el precio se incrementa todavía más. El alojamiento disponible más barato tiene un coste de 630 euros. Se trata de una habitación doble situada a 300 metros de la playa.

Los apartamentos turísticos en la costa ribereña pueden llegar a alcanzar los 2.200 euros, según se recoge en la plataforma. En este caso, las personas interesadas pueden acceder a una casa de 120 metros cuadrados con tres dormitorios a cien metros de la playa.

Más del 50 % de los alojamientos disponibles en Cullera, que tienen entre 50 y 90 m2, superan los mil euros por semana, es decir, casi 170 euros la noche. Según el informe Alquiler en la Costa 2025 elaborado por la tasadora Tecnitasa, alquilar una casa este verano en la playa es un 9,7 % más caro, por lo que arrendar un apartamento en primera línea de costa cuesta de media 1.270 euros a la semana.

Si se amplía la búsqueda a otras ciudades de costa españolas se puede observar que el precio es muy similar. En el caso de querer disfrutar de una semana en Mallorca, el alojamiento más barato se sitúa en torno a los 600 euros e incluye desayuno. En el caso de Formentera, el coste es muy similar, aunque el 88 % de los pisos ya no están disponibles.

Como ya informó este diario, España afronta sus vacaciones más caras de la historia con una subida generalizada de los precios. El coste de los hoteles y los apartamentos ha crecido un 10 % respecto al 2024.

Islas griegas o italianas

La situación ha comportado que muchos turistas opten por viajar al extranjero, ya que el coste del alojamiento es más barato. Si se comparan en la misma página web los precios de un piso en Cullera con otras zonas de costa como Santorini o Cerdeña, podrán descubrir que el precio es similar o, incluso, menor.

La isla de Santorini se ha convertido este verano en uno de los destinos más asequibles. Así, la misma semana de agosto (25 al 31), se puede acceder a una habitación doble a partir de 300 euros. La mayoría de pisos disponibles se sitúan entre los 300 y los 600 euros.

En el caso de buscar un alojamiento más sofisticado, los turistas pueden costearse un apartamento a partir de 1.300 euros, con una cama doble, baño y sala de estar. Si el veraneante quiere disfrutar de un alojamiento con piscina, costaría cerca de 1.400 euros.

Cerdeña es otra de las islas turísticas cuyo coste también es muy similar al de los alojamientos en Cullera. En este caso, la oferta disponible también se sitúa en torno al 20 %. La habitación más barata cuesta poco más de 300 euros, es decir, casi la mitad que el alojamiento más barato de la costa ribereña, según se recoge en el reconocido portal.

Los apartamentos, por su parte, cuestan un mínimo de 500 euros. En el lado opuesto, los turistas pueden alquilar viviendas por hasta 1.800 euros. Por ejemplo, un piso con dos dormitorios puede alcanzar los 1.100 euros, mientras que si desea que disponga de piscina, puede situarse en 1.700 euros.