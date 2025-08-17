Casi 1.300 pintadas nazis en ocho años y una condena a medias

Los vecinos y vecinas de Carcaixent pensaban que las pintadas nazis eran cosa del pasado tras la condena de David Pelufo Tormos. El autor de cerca de un millar de mensajes de odio, homófobos y racistas repartidos por todo el término municipal admitió los hechos en 2023 y aceptó borrar los grafitis, realizar un curso de igualdad, pagar una indemnización y no volver a delinquir en los próximos tres años. Nada más lejos de la realidad.

Dos años después de la sentencia, el hallazgo de 300 pintadas más ha vuelto a poner en alerta al Ayuntamiento de Carcaixent y al colectivo antifascista FACA. El autor no se esconde, ya que han aparecido grafitis cerca del centro comercial, en el centro histórico, en el instituto o en varios colegios del municipio.

Aunque todavía no se ha podido localizar al autor de las esvásticas, pintadas con simbología relacionada con el grupo de ultraderecha Noviembre Nacional o mensajes de odio contra la comunidad islámica, que se concentran especialmente en el centro histórico, ambos organismos consideran que podría tratarse de la misma persona que inició estos dibujos hace ocho años. En casi una década, se han contabilizado más de 1.300 en todo el término municipal.

David Pelufo Tormos empezó a pintar estos mensajes en distintos edificios y caminos en 2017. Durante seis años, este vecino de la localidad estuvo actuando con total impunidad. De hecho, fue un grupo de vecinos y la propia FACA quienes impulsaron la acusación popular contra Pelufo tras documentar más de 700 pintadas. También consiguieron demostrar que 400 pintadas habrían sido realizadas entre 2017 y principios de 2019. Eso era sólo el principio.

La Policía Local llegó a sorprenderle el 2 de noviembre de 2018 con un bote de spray de pintura negra en la mano, con el que escribió «Catalanistes fora del regne traidors!!!». No fue la única ocasión en la que fue pillado «in situ», ya que los agentes también le descubrieron en febrero de 2019 mientras colocaba pegatinas con expresiones de carácter fascista en parte del mobiliario urbano. Durante esos años, y a pesar de la causa judicial, Pelufo siguió llenando la localidad con mensajes de odio, muchos de los cuales posteriormente fueron borrados por el colectivo «Carcaixent Net d’Odi». La asociación reunió a decenas de vecinos y vecinas, que no dudaron en ponerse los guantes y eliminar con sprays estos grafitis.

Juicio en 2023

El juicio no se llevó a cabo hasta enero de 2023. La Fiscalía reclamaba tres años de cárcel, 23.000 euros de multa por un delito continuado de daños con el agravante de haber sido cometidos por «motivos racistas, antisemitas, y otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias», mientras que la acusación popular solicitaba hasta seis años de prisión. Ese mismo año, la Justicia aceptaba una segunda denuncia presentada por el mismo grupo de vecinos, en la que incluían otros 200 grafitis más.

El autor confeso no se escondió y, durante el juicio, admitió ser el causante de estos dibujos. Sin embargo, un acuerdo entre la Fiscalía Provincial de València, el Ayuntamiento de Carcaixent y la acusación popular le permitía esquivar la prisión y, por lo tanto, debía colaborar con el consistorio para eliminar las pintadas, realizar un curso de igualdad y no discriminación, pagar una multa de 1.890 euros más los daños causados al Ayuntamiento de Carcaixent (11.000 euros) y no delinquir en tres años. La pena se ha cumplido a medias: Pelufo se declaró insolvente, no ha borrado todas las pintadas -así lo afirma el propio ayuntamiento y FACA, que reconocen que hay todavía más de un centenar- y presuntamente ha vuelto a ensuciar el municipio con este tipo de mensajes.

El Ayuntamiento de Carcaixent ha reforzado la vigilancia con drones para encontrar al autor y terminar con este tipo de dibujos que no representan a la ciudadanía. Además, el consistorio se ha dirigido a Fiscalía para denunciar que todas las pintadas no han sido borradas, por lo que el autor no ha cumplido su condena.

Las primeras movilizaciones para eliminar estos grafitis ya se están sucediendo en la localidad. El primero ha sido el concejal de Medio Ambiente, Rafa Orts, que se ha encargado de borrar personalmente la simbología nazi de los edificios municipales.