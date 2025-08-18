El Alzira FS inicia la pretemporada con una derrota frente al bicampeón de Liga

Buena imagen la que dejó el Family Cash Alzira FS en el primer partido de pretemporada pese a la derrota por 2-5 contra el bicampeón de liga, el Jimbee Cartagena. El conjunto de Braulio Correal afrontó el encuentro con apenas dos semanas de preparación y dos meses y medio sin partido oficial. Se le sumó además las bajas de Joan, Pablo Ibarra, Ivi, Lechero y el nuevo fichaje Quixeré así como enfrentarse a un potente equipo que solo ha hecho dos incorporaciones, habida cuenta de su calidad.

El partido empezó como sucederá en los partidos de liga de la máxima categoría, con un cañonazo de uno de los máximos goleadores de la pasada temporada, Pablo Ramírez a los dos minutos, que se convirtió en el 0-1. El nuevo cancerbero ribereño, Àlex Lluch, dio pruebas de sus reflejos a disparo de Motta. Los alzireños intentaron batir el marco cartagenero por medio de Darrieer -que sigue mejorando en su aportación al equipo-, Yunii -que dio muestras de su potencial protegiendo el balón y disparo- o el otro fichaje, Pablo García. Durante el partido participó en diferentes ocasiones Aarón, juvenil de primer año de Mislata, una de las promesas del fútbol sala valenciano, que entrenará una vez a la semana con el primer equipo.

La segunda parte empezó con la demostración de que el otro portero del Family, Adrián Pereira, también está capacitado para conducir el balón con los pies e incluso probó a chutar a los diez segundos. Sin embargo, los errores se pagan seriamente en la máxima categoría y una pérdida de Peiró permitió a Motta marcar el 0-2 a los tres minutos. Aunque Renato fue expulsado, los alzireños no aprovecharon la superioridad numérica durante dos minutos. Con una contra en el minuto 26, Pablo Ramírez marcó en el segundo palo. Al Alzira FS le costó tener buenas ocasiones en el segundo acto y a seis para la conclusión Yunii tuvo la oportunidad de reducir distancias a la media vuelta. También Arechaga envió otro tiro junto al palo. Sin embargo, otro crack como Waltinho sorprendió a propios y extraños con un zurdazo a cuatro para la conclusión. Solo 20 segundos después, y tras muchos intentos con disparos potentes, fue el otro pívot local, Cola, el que marcó el 1-4 con un sutil golpeo elevando ligeramente el balón. Las confianzas se pagan y el cancerbero Pereira perdió otro balón en medio campo y el ex del Betis Cristian Povea no lo desperdició. A solo seis décimas para el final Yunii por fin pudo perforar el marco melonero.

En el cuarteto arbitral estuvo el alzireño Bernat Hernandis, quien con tan solo 13 años ha sido ascendido a Tercera División y ejerció de mesa asistente.

El martes a las 20’15 h el Sporting La Nucia, recién descendido a Segunda B, recibirá en Altea al Family en el primer partido de la Supercopa Comunitat.