El concejal de VOX en Cullera vuelve a cuestionar el cambio climático
"Los del cambio climático …. que vayan pasando !!!!", afirmaba
Ni los cerca de 40 grados registrados durante este fin de semana en Cullera ni las tórridas noches, donde el termómetro ha alcanzado los 30 grados, son una muestra evidente para el concejal de Vox en la localidad, que todavía se cuestiona el cambio climático.
Gonzalo Muñoz ha compartido una breve noticia en varios grupos de la localidad, donde se puede leer: "El día más caluroso de nuestra historia. El 30 de julio de 1876 Sevilla registró 51 grados y Madrid pasó de los 44". Esta información iba acompañada de un texto en el que cuestionaba el cambio climático: "A ver …… los del cambio climático …. que vayan pasando !!!!".
