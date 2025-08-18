Vaivén
Cullera cambia de alcalde
Mayor delega sus competencias a la vicealcaldesa Silvia Teresa Roca durante quince días
Levante-EMV
Los políticos también aprovechan el verano para tomarse un descanso. El alcalde de la ciudad más turística de la Ribera no se ha quedado atrás y, tras meses de intenso trabajo, ha decidido dejar el cargo, aunque, eso sí, temporalmente. Tal vez aproveche para convertirse en turista de su propia ciudad o para descubrir nuevo mundo. Tendremos que estar atentos a sus redes sociales para saberlo.
Por el momento, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor ha delegado sus competencias a la vicealcaldesa Silvia Teresa Roca, que se convierte en la alcaldesa accidental del 16 de agosto al 1 de septiembre.
