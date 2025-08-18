Favara sufre una oleada de actos vandálicos durante sus fiestas patronales
Los vecinos denuncian pinchazos en ruedas de vehículos y rotura de retrovisores
El consistorio llama la a la responsabilidad ciudadana tras los incidentes registrados
El Ayuntamiento de Favara ha denunciado públicamente una serie de actos vandálicos ocurridos durante la pasada madrugada en el municipio. Según informaron fuentes municipales, varios individuos se dedicaron a romper y esparcir por la vía pública las bovedillas que los operarios habían recogido y apilado tras la limpieza de los restos de los fuegos artificiales.
Además, el consistorio ha recibido numerosas quejas vecinales denunciando pinchazos en ruedas de vehículos y rotura de retrovisores, lo que ha incrementado la preocupación entre los habitantes del municipio.
La alcaldesa de Favara, María Pilar Sala, ha condenado con firmeza estos hechos y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. «No podemos tolerar que unos pocos ensucien y deterioren lo que con tanto esfuerzo cuidamos entre todos. Estos comportamientos no solo dañan el mobiliario urbano y la convivencia, sino que generan un clima de inseguridad que no merecemos. Pido encarecidamente a quienes hayan visto algo o dispongan de información que lo comuniquen a la Policía Local o al Ayuntamiento».
Sala también ha apelado a la cordura y al civismo:
«Nuestro pueblo siempre se ha caracterizado por la cooperación y el respeto mutuo. Debemos mantenernos unidos y demostrar que Favara sabe responder con responsabilidad ante este tipo de incidentes».
El Ayuntamiento ha asegurado que extremará la vigilancia en las próximas jornadas y ha reiterado su agradecimiento por adelantado a la colaboración vecinal, clave para identificar a los autores de los destrozos.
