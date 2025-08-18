El Mareny inicia los análisis para determinar la contaminación de sus playas: "No nos podemos quedar callados ante estos vertidos"

El Mareny de Barraquetes ha iniciado esta semana una serie de análisis en varios puntos de sus playas para determinar el origen de la contaminación fecal, que ha comportado que se prohíba el baño en varias ocasiones a lo largo de este verano.

El último cierre se produjo el jueves 14 de agosto, ya que las análiticas realizadas por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio mostraban que los parámetros duplicaban los valores máximos permitidos.

Como ya informó este diario, el Ayuntamiento del Mareny ha contratado a una empresa para indagar el origen de la contaminación fecal. El alcalde Jordi Sanjaime explicaba que "las muestras se realizarían aguas arriba para saber de dónde procede y poder aplicar las sanciones pertinentes".

Sanjaime ha explicado que a lo largo de esta semana se realizarán varias análiticas en distintos puntos de la costa. "Esta misma mañana ya le he pedido a la empresa que lleve a cabo las muestras porque no tenemos ninguna información sobre el origen", explica. De hecho, el propio alcalde ya denunció la falta de comunicación durante el último cierre y el retraso a la hora de aplicar las medidas.

El primer edil insistía que la Generalitat debería haber prohibido el baño el miércoles, ya que el agua estaba turbia, pero se llevó a cabo el jueves, cuando, en sus palabras, "ya estaba cristalina". Aunque la prohibición al baño sólo se mantuvo durante unas horas, Sanjaime exige que se analice el origen de la contaminación fecal. Ante la falta de medidas por parte de la propia Generalitat, el consistorio ha contratado a una empresa especializada para llevar a cabo estos análisis. "No tenemos ninguna información. Si hubiésemos tenido antes los resultados, hubiésemos podido llevar a cabo las medidas e iniciar nuestras propias muestras", recalca.

Sanjaime, por otra parte, lamenta no poder informar a la ciudadanía sobre la situación. Por ello, han decidido invertir parte de su presupuesto en estos análisis. Concretamente, el consistorio ha establecido, junto a la empresa, una serie de puntos estratégicos en los que se realizarían estos análisis para hallar el origen del problema. Concretamente, las muestras se realizarían aguas arriba para saber de dónde viene y poder aplicar las sanciones pertinentes"

El propio alcalde reconocía a este diario "un retraso en la comunicación" por parte del Servicio de Calidad de Agua, ya que las notificaciones se envían al Ayuntamiento de Sueca -el Mareny es una Entidad Local Menor-. "A mí me llamaron los socorristas para decirme que iban a cerrar la playa", denuncia. Añade: "Si no llega a ser por ellos, no sé nada".

Una vez conocidos los resultados, el consistorio actuará y, en el caso de que sea necesario, se llevarán a cabo las medidas pertinentes, entre las que no descarta "tomar acciones legales". "A partir de ahí ya podremos actuar y ver de dónde viene el origen", insiste. Añade: "No nos podemos quedar callados ante este tipo de vertidos".

El consistorio, a su vez, también pretende elevar la queja al Síndic de Greuges. "Si no actúan, lo haremos nosotros, aunque nos cueste dinero", explica.