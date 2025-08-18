Mestalla arranca la temporada con los músicos de Algemesí afectados por la dana

Mestalla recibió con los brazos abiertos a la Sociedad Musical de Algemesí este sábado. La Banda Sinfónica, afectada por la dana, tuvo el honor de abrir la temporada en el primer partido de LaLiga, un empate entre el Valencia CF y la Real Sociedad que los músicos algemesinenses amenizaron de principio a fin.

El presidente de la Sociedad Musical, Vicent Girbés, explica que la banda ya llevaba meses en la lista de espera para tocar en el templo valencianista. La espera valió la pena: «Nos hacía falta esa alegría, salir, romper la rutina y animar a toda la afición», comenta Girbés a este diario.

La temporada

Los de Algemesí han sido los primeros de la temporada, pero el presidente de la Banda Sinfónica de Algemesí afirma que serán varias las sociedades musicales afectadas por la riada del 29 de octubre las que lleven la fiesta a Mestalla durante esta temporada. De hecho, en la celebración del Trofeu Taronja, el pasado 8 de agosto, el himno de la Comunitat Valenciana ya fue interpretado por más de 200 músicos de bandas afectadas por la dana.

La Sociedad Musical de Algemesí llevaba desde 2021 sin pisar el campo. «En aquel entonces fue un poco raro porque todavía estábamos en pandemia y no pudimos vivir al completo la experiencia, pero este sábado sentimos todas las emociones», relata Girbés.

En el partido del sábado, se les impusieron las medallas y el corbatín protocolarios. El speaker dio la bienvenida a la Sociedad Musical de Algemesí y puso en valor su historia después de haber padecido esta las consecuencias directas de la dana. A lo largo de la jornada, interpretaron los temas «Orgullo Santiaguista», «Vítol», «Alfara l'Algímia», «Churrumbeleráis», «La vereda», «Morenito de València» y, cómo no, «Amunt València». «Una experiencia única e inolvidable para nuestros músicos, que disfrutaron de lo lindo e hicieron vibrar a toda la afición del València CF», recapitulan en redes sociales los músicos de Algemesí.