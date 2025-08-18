La Ribera extrema las medidas ante la ola de calor: Cañones de agua, procesiones con abanicos y reparto de botellas de agua

La Ribera ha vivido un fin de semana sofocante debido a la ola de calor que ha azotado toda la Comunitat Valenciana. Los termómetros han superado los 40 grados en gran parte de la comarca e, incluso, se han alcanzado los 44 ºC en municipios como Carcaixent.

La situación ha comportado que las distintas localidades llevaran a cabo una serie de medidas para proteger a la ciudadanía, especialmente en aquellos municipios que celebran sus fiestas patronales.

Montserrat, que vive estos días sus fiestas patronales, decidió suspender la mascletà y el castillo de fuegos artificiales por las altas temperaturas y el riesgo extremo de incendios. Además, los abanicos han sido protagonistas en las distintas procesiones celebradas estos días con el fin de combatir el calor.

Benimuslem también anuló el pasacalle, mientras que el Ayuntamiento de Albalat habilitó un punto en la Casa del Bou para que las personas que desfilaran en la procesión pudieran refrescarse, mientras que establecieron un servicio de urgencia con ambulancia para atender a cualquier persona que se encontrara indispuesta.

Los actos deportivos también fueron suspendidos. Así, Castelló decidió anular este domingo la actividad prevista en su trinquet, que se celebrará entre hoy y mañana, martes 19 de agosto.

El Ayuntamiento de Alzira y Cruz Roja activaron durante el sábado y el domingo el refugio climático ante el aviso rojo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por altas temperaturas. Este punto se activa cuando el municipio supera los 40 grados.

Cruz Roja activa el refugio climático en Alzira para personas sin hogar. / Levante-EMV

Las personas sin hogar pudieron acudir al punto de acogida, que estuvo abierto durante las horas centrales, con el fin de que no estuvieran expuestos al sol. En este caso, y según explican desde Cruz Roja, las personas se han podido refugiar, ducharse, lavar su ropa y tomar comida o bebida refrescante. Además, el refugio cuenta con cerca de una decena de camillas para descansar y dispone de aire acondicionado.

Cruz Roja, a su vez, ha estado en contacto con todas las personas necesitadas para conocer su estado de salud y ofrecerles este espacio.

Parajes cerrados

Muchos ayuntamientos también decidieron cerrar sus parajes y reforzar la vigilancia para evitar incendios mediante dispositivos especiales de control y prevención.

El Ayuntamiento de Alzira ya tomó esta medida en la Murta y la Casella a mediados de la semana pasada, y coincidiendo con el puente de agosto. El cierre se extenderá durante la jornada de hoy.

La Pobla Llarga, por su parte, también prohibió el acceso a la Serratella, mientras que Corbera cerró Les Fontanelles y Carcaixent hizo lo mismo en el paraje natural Hort de Soriano-Font de la Parra.

Algunos consistorios, además, han reforzado la vigilancia y han activado los cañones para refrescar estas zonas naturales, como es el caso de Carcaixent o Alberic.

La apertura y ampliación del horario de las piscinas municipales también ha sido otra de las medidas llevadas a cabo por los ayuntamientos. La Pobla Llarga amplió su horario, mientras que, durante el día de hoy, el acceso a la zona de baño de Polinyà será gratuito para los vecinos.