Festejos taurinos
Susto en los toros de Montserrat: Una vaquilla hiere a un aficionado al colarse en un cadafal
El varón se encuentra en observación tras sufrir un golpe en la cabeza
Josep Cortés
Los aficionados a los festejos taurinos se han llevado un gran susto este mediodía en Montserrat. Una vaquilla se ha colado en uno de los cadafales situados en la plaza de la localidad y ha golpeado a un espectador de avanzada edad, que se encontraba en su interior.
Los primeros compases del encierro transcurrieron sin incidentes, pero la situación cambió con la suelta de la tercera vaquilla. A los pocos minutos de su estancia en la plaza, la res penetró parcialmente en uno de los cadafales. Tras varias cornadas al aire, embistió a un hombre. En el envite, el afectado se golpeó la cabeza contra uno de los hierros de la estructura.
Según fuentes consultadas, el herido, que es vecino de la localidad, se encuentra en buen estado, aunque permanece en observación. Tras el revolcón, el hombre fue trasladado en ambulancia al hospital más cercano, donde permanece bajo supervisión médica.
Pese a la tensión vivida, la prueba continuó y la vaquilla estuvo a punto de introducirse por completo en el cadafal, donde aún se encontraban varias personas y el herido dentro. La rápida reacción de los presentes evitó males mayores y el festejo prosiguió hasta su conclusión.
