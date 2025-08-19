"Estaba en casa y escuché una explosión muy fuerte. Parecía una bomba"

Los vecinos y vecinas de la calle Arquitecte Artal de Benifaió todavía siguen con el miedo en el cuerpo. Como ha informado este diario, Jose B., una persona de alrededor de 50 años ha fallecido, y otras dos han resultado heridas en una explosión de gas en una vivienda situada en la última planta de un edificio de tres alturas en la citada calle.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:15 h, cuando algunos de los residentes se encontraban en sus viviendas, mientras que otros disfrutaban de los actos de las fiestas patronales.

"Primero vimos el fuego y luego escuchamos dos explosiones", relata José Albors, residente de una vivienda cercana, que fue sorprendido por el ruido. Según ha explicado el propio Albors, el fallecido vivía con su hijo, quien podría encontrarse con unos amigos en la vivienda, aunque pudieron salir corriendo al iniciarse el fuego. "Vi como salían y uno llevaba fuego en la pierna", explica este residente, aunque no pudo comprobar quienes eran los afectados.

Según fuentes consultados, el fuego podría haberse originado en el comedor y posteriormente se sucedieron ambas explosiones.

La Guardia Civil acordona el edificio, que actualmente está desalojado. / Agustí Perales Iborra

Los vecinos han pasado la noche fuera de sus viviendas, mientras que se investiga el suceso y la Guardia Civil analiza el lugar. Además, la policía local ha cortado una parte de la calle para agilizar los trabajos. En ella todavía se pueden ver vidrios en el suelo.

Núria E, vecina de la primera planta de este edificio, pudo salir "de milagro". "Cuando vi el fuego y escuché la explosión, cogí a los animales y salí corriendo", recuerda. La mujer estaba en la calle cuando se produjo el segundo ruido. "La segunda explosión ya me pilló en la calle. Todos los vidrios reventaron y me corté. Escuché como retumbaba la casa", relata.

Tras recibir el aviso, hasta el lugar de los hechos se desplazaron cuatro camiones de bomberos procedentes de los parques de Torrent, Silla y Alzira, así como dos ambulancias: una SUMA y una SVB. Sin embargo, no pudieron hacer nada para salvar la vida del varón. En el piso vecino rescataron a una mujer que resultó intoxicada por inhalación de humo, según han indicado fuentes del Consorcio.

Los bomberos dieron por finalizado el servicio a la una y media de la madrugada.