Castelló talará su emblemático olmo afectado por un envenenamiento

Castelló lamenta el envenenamiento de un simbólico árbol de la localidad, un olmo conocido en el pueblo como "l'Om". Este es uno de los pocos árboles que ha perdurado más de cincuenta años en el centro del municipio, concretamente, en una plaza que incluso lleva su propio nombre. Los expertos plantean como única opción el talado del tronco, que se ha quedado seco debido a la intoxicación con herbicidas por parte de un autor todavía sin identificar.

El pasado viernes, los técnicos del ayuntamiento acudieron a la plaza tras haber recibido varias llamadas de alerta por parte de los vecinos, que habían observado desde hacía días que las hojas se habían vuelto de color amarillo y cada vez caían más. Tras realizar el correspondiente análisis, observaron que el tronco presentaba varias perforaciones a diversas alturas, algo que indicaba que el autor había utilizado un herbicida, del cual se encontraron restos en las hojas caídas.

El producto, llamado glifosato, se absorbe por las hojas o el tronco y viaja por toda la planta, con lo que la mata desde dentro. Se usa comúnmente para eliminar maleza, pero en concentraciones altas o con técnicas específicas, como las aplicadas en Castelló, también puede matar árboles. Los técnicos trataron de recuperar el olmo con otro producto para eliminar o neutralizar el herbicida, pero concluyeron que la opción más viable era talarlo.

Detalle de las perforaciones realizadas para inyectar el glifosato. / Levante-EMV

Con más de medio siglo de historia, "le teníamos aprecio porque ha pasado por varias generaciones, era de los pocos árboles que hacía sombra en el centro", ha lamentado el alcalde de Castelló, Óscar Noguera, tras ver cómo uno de los símbolos para los vecinos del municipio está a punto de desaparecer. "Este acto constituye un ataque directo al patrimonio común de todos los castellonenses. El olmo de la plaza no solo es un símbolo del pueblo y punto de encuentro de generaciones, sino también un elemento de valor ambiental y cultural", ha denunciado el consistorio, que ha hecho un llamamiento colectivo para dar con el responsable: "Cualquier persona que pueda aportar información sobre lo que ha sucedido se tiene que dirigir a la Policía Local o al mismo ayuntamiento", ha solicitado.

A las puertas de las fiestas

Las fiestas de Moros y Cristianos de Castelló comienzan el próximo sábado y la zona donde se ubica el árbol es muy transitada por estas fechas. Por ello, el alcalde ha afrimado que, visto lo visto, la mejor opción es talar "l'Om" para evitar posibles incidentes como la caída de ramas durante los desfiles.