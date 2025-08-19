La CHJ impulsa 20 obras tras la dana para proteger del Xúquer a la comarca

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha acometido cerca de veinte actuaciones en la Ribera para proteger a la comarca de las posibles inundaciones ocasionadas por el Xúquer. Tras la catastrófica dana del pasado 29 de octubre, el organismo de cuenca ha intensificado los trabajos tanto en el Xúquer como en el Magro -los dos ríos que atraviesan la comarca- para evitar episodios similares.

Aunque la mayoría de actuaciones, enmarcadas dentro de las obras de emergencia puestas en marcha en la Ribera Baixa para paliar los daños ocasionados por la riada, se han centrado en la limpieza de los cauces, también cabe señalar la reparación de taludes o la construcción de motas para proteger a los municipios más cercanos al río. Durante este tiempo, la CHJ ha levantado muros de escollera para proteger Albalat, Polinyà y Fortaleny. Las obras se incluyen dentro de la construcción de una serie de diques de protección proyectado por la CHJ desde Alberic hasta Polinyà para reforzar los sistemas frente a inundaciones en siete poblaciones.

Durante estos cerca de diez meses, Albalat de la Ribera ha concentrado el mayor número de actuaciones, con un total de siete. Entre ellas, destacan la construcción de tres escolleras, la reparación de motas o la retirada de árboles y vegetación dentro del río. El propio alcalde de Albalat, José Roig, reconocía a este diario que "el Xúquer es la principal amenaza del municipio". Estas motas, en caso de desbordamiento entre Algemesí y Albalat, evitan el retroceso del agua que se produce habitualmente durante los episodios de fuertes lluvias que comportan inundaciones en el casco urbano.

La CHJ también ha realizado cinco actuaciones en Riola, entre las que también destaca la reparación de motas y la limpieza de material en cauce. En cuanto a Polinyà, los dos trabajos se han centrado en la reparación del margen derecho del talud.

Fortaleny y Sueca, por su parte, concentran tres actuaciones respectivamente. En el primer caso, la CHJ ha limpiado material en el cauce y ha retirado elementos obstructivos en el Pont de Ferro. En Sueca, el organismo del agua se ha centrado en reparar el camino de acceso a la caseta de los regantes y reforzar la acequia de Campanar.

La CHJ señala que, una vez finalien los trabajos en los barrancos del Poyo y l'Horteta y el Tancat de la Pipa, se prevén actuaciones más pequeñas en la zona del bajo Júcar.

Actuaciones en el Magro

La confederación no sólo proyecta actuaciones en el Xúquer, sino también en el Magro, cuyo desbordamiento originó una gran cantidad de daños en la comarca. Como ya informó este diario, la CHJ plantea acometer obras contra inundaciones en el Magro.

Hace unas semanas, el organismo de cuenca anunció la adecuación del margen derecho del cauce del río Magro para reducir los desbordamientos hacia las poblaciones de l’Alcúdia o Guadassuar. El proyecto pretende proteger a estos municipios, pero sin incrementar el riesgo de las zonas menos vulnerables.

En el caso de Guadassuar, se estimó que el volumen máximo del río fue de 4.000 m3/s, mientras que en Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera, el sensor situado en el Huerto de Mulet -aguas abajo de la confluencia del Magro con el Xúquer- contabilizó un máximo de 1.523 m/s sobre las 3:35 h.

La CHJ, por otra parte, pretende facilitar la salida de flujos al norte de Algemesí hacia la Albufera. Además, en esta localidad, el organismo también estudia adecuar el cauce del Magro.