La empresa de autobuses se plantea retirar la parada del Faro de Cullera tras recibir insultos

La polémica en torno al servicio de autobuses urbanos que conecta la estación de tren de Cullera con el Faro vuelve a estar en el centro del debate ciudadano. Los vecinos de esta zona se quejan de que los autocares permanecen demasiado tiempo en la parada con el motor encendido, lo que genera ruido constante y molestias para las viviendas. A ello suman críticas por retrasos y presuntos incumplimientos de horarios. Ante esta situación, la empresa afirma haber recibido insultos por parte de algunos usuarios y se plantea recortar el recorrido y suprimir esta parada.

Sin embargo, la empresa concesionaria, Miguel Ribera Autocares, S.L., ofrece una visión muy distinta. Según su responsable, Beatriz Ribera Castelló, los conductores están siendo víctimas de un clima de acoso, con insultos de carácter personal y amenazas. “Se trata de un grupo reducido y minoritario de vecinos que insultan a nuestros trabajadores y llegan incluso a amenazarles. La situación es insostenible”, denuncia Ribera. “Llevamos años intentando mejorar, pero haga lo que haga la empresa nunca es suficiente. Si no se nos ofrece una solución razonable, no descartamos dejar de llegar hasta el Faro”, añade.

Parada ocupada por coches

La empresa sostiene que el origen de buena parte del conflicto está en la propia parada del Faro, que, según denuncian, casi nunca está libre para el autobús. Afirman que camiones de reparto y coches particulares la ocupan de manera habitual, algo que obliga a los conductores de autobús a detenerse en mitad de la calzada o a buscar espacios alternativos para maniobrar con un vehículo de 12 metros. “En lugar de reprochar esa situación a quienes bloquean el servicio, algunos vecinos descargan su enfado contra nuestros conductores. Paradójicamente, los motores de esos camiones o los coches en doble fila no molestan, solo el del autobús”, critica la responsable.

La compañía recuerda que, aunque los residentes piden que los autocares apaguen el motor, técnicamente no es posible: el sistema de frenos y apertura de puertas funciona con aire comprimido y necesita que el motor esté en marcha, además de que el aire acondicionado se perdería de inmediato, provocando quejas de los pasajeros.

Según la empresa, los episodios de tensión han ido en aumento. Los conductores han recibido insultos de carácter personal y amenazas. Ribera asegura que, de momento, no se han producido agresiones físicas directas “gracias a la calma de los chóferes”. Estos hechos ya han sido comunicados al Ayuntamiento de Cullera que, según confirma la empresa, se ha comprometido a reforzar la vigilancia en la zona del Faro para evitar nuevos episodios de crispación.

Horarios

La responsable insiste en que las quejas sobre impuntualidad no responden a una mala organización, sino a factores externos. Entre ellos cita el tráfico intenso en verano, la reducción de carriles, los coches mal estacionados que bloquean el paso y, sobre todo, los retrasos frecuentes de los trenes que llegan a Cullera.

“Nuestros conductores no deciden si cumplir o no el horario. Muchas veces están atrapados por coches en doble fila o esperando a trenes que llegan tarde. Intentamos contentar a todos, pero resulta imposible”, afirma Ribera. La compañía asegura que ha realizado un esfuerzo económico incorporando turnos extra de mañana y tarde, con dos autobuses y dos conductores más, para intentar mejorar la puntualidad.

Retraso en los pagos

Otro de los problemas que arrastra el servicio es de carácter económico. La empresa recuerda que desde 2023 gran parte de los viajeros no paga billete gracias a las ayudas públicas: los menores de 31 años viajan gratis, los bonos multiviaje se ofrecen con un 50 % de descuento y los afectados por la dana también cuentan con gratuidad. “Sí, los autobuses van llenos, pero prácticamente nadie paga. Y el problema es que esas ayudas no nos las han abonado desde 2024. Estamos adelantando el dinero con fondos propios, lo que nos acerca a la bancarrota”, advierte Ribera.