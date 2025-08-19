Estabilizan el incendio de Llombai causado por un rayo
El fuego, que ha afectado a vegetación baja en la zona del Tello, no está controlado
Cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos y tres medios aéreos se han desplazado sobre las 9:30 h de esta mañana a la zona del Tello, en el término municipal de Llombai, tras detectar una columna de humo. Un rayo podría ser el origen del incendio.
Tras dos horas de intenso trabajo, el fuego ha quedado estabilizado, aunque no controlado. En la zona se mantienen cinco dotaciones y tres brigadas forestales.
El alcalde de Llombai, Ramón Gómez, ha explicado que el fuego ha calcinado 3.000 metros cuadrados de vegetación baja, aunque no ha afectado a ningún pino de la zona. "No ha afectado mucho, hemos tenido suerte con estas circunstancias", señala el primer edil, que se ha desplazado hasta el lugar para conocer la situación.
Los agentes forestales apuntan a un rayo como la causa del fuego.
Otro aviso en Alzira
El Ayuntamiento de Alzira recibió ayer un aviso telefónico por un posible incendio, pero tras revisar la zona exhaustivamente, no detectaron humo.
El consistorio ha decidido volver a cerrar los parajes de la Murta y la Casella, que han estado clausurados durante la última semana, ante el riesgo extremo por incendio forestal. Los voluntarios de VACIF estuvieron revisando durante la jornada de ayer los parajes por el riesgo de incendio por las tormentas secas.
