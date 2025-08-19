Investigan la muerte de un hombre en Alberic por un posible golpe de calor

La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que falleció un hombre cuyo cadáver fue hallado el pasado domingo por la tarde en un camino del término municipal de Alberic. A esperas de la autopsia, fuentes de la Benemérita afirman que podría haber fallecido por un golpe de calor, ya que el cuerpo sin vida del hombre no presentaba ningún signo de violencia y las tempraturas en esa zona superaron los 40 grados centígrados ese día.

Encontrado por un vecino

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, explica a este diario que la víctima, que tenía entre 50 y 60 años, fue encontrada sobre las 19:00 horas por un vecino que paseaba por el «Camí de la Paira», un camino que da acceso a la urbanización de San Cristóbal, cerca del casco urbano y la piscina municipal.

Según el edil, el vecino lo encontró tendido en el suelo junto al camino y avisó inmediatamente a la Policía Local. Las autoridades lograron identificar al fallecido gracias a la documentación que este llevaba encima. Será la autopsia la que determine las causas de la muerte.