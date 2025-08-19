La oposición tumba en bloque los presupuestos de Carcaixent

El Ayuntamiento de Carcaixent no ha logrado aprobar sus presupuestos para 2025. Sólo los seis concejales del PP han votado a favor de las cuentas municipales, mientras que Compromís, Units per Carcaixent y el PSOE han mostrado su oposición y los dos concejales de Vox se han abstenido durante el pleno extraordinario celebrado esta mañana.

En esta ocasión, y a diferencia de lo ocurrido el año pasado, Compromís no ha salido al rescate del gobierno en minoría, que tampoco ha contado con la abstención de Units y Vox, que lograron aprobar cuatro años después las cuentas de 2024.

El consistorio deberá prorrogar los presupuestos de 2024 a la vez que denuncia que este "bloqueo pone en riesgo servicios esenciales y subvenciones clave para el municipio".

Durante su intervención, el concejal de Hacienda, José Oltra, ha manifestado su incredulidad ante la negativa de la oposición, ya que "se trata de unas cuentas continuistas y unos presupuestos de transición entre ejercicios". "No entiendo la postura de bloqueo, ya que no refleja nada diferente al del 2024", insiste.

La oposición ha recriminado la lentitud a la hora de presentar las cuentas, situación que ha comprtado el propio Oltra. "No es el presupuesto que me hubiera gustado presentar porque es un presupuesto más técnico que político. Puedo entender que sea tarde, pero lo estamos presentando", insiste.

La portavoz socialista, Sara Diert, ha denunciado que se trata de "un presupuesto técnico, en el que las necesidades no están recogidas". Además, lamentan que se haya presentado con un informe desfavorable de intervención, que advierte de importantes irregularidades. Para los socialistas, “constituye un argumento principal e irrefutable para rechazar unas cuentas que, además de contener deficiencias técnicas, no responden a las necesidades del municipio”.

Diert recalca que el presupuesto presentado por el gobierno de Carolina Almiñana “no tiene proyecto político, no cuenta con participación ciudadana y ha sido redactado de espaldas a la corporación municipal”. Añade: “Un presupuesto debe ser la hoja de ruta, y el que se nos presenta no reflejaba ni las prioridades reales ni las necesidades de Carcaixent”.

Los socialistas, a su vez, denuncian la falta de diálogo y la exclusión de los colectivos locales en su elaboración. Para el PSOE, la ausencia de inversiones en "cuestiones fundamentales" también refuerza el voto en contra: Gran parte de este presupuesto se sostiene gracias al esfuerzo de otros: la fuerte aportación del Estado —más de 6 millones de euros, más del 30% del total— y el remanente saneado por gobiernos anteriores. “Todas las inversiones y transferencias que no aparecen probablemente se financiarán con ese remanente heredado y no gracias a su planificación”, explica Diert. A pesar del bloqueo, los socialistas han mostrado su plena disposición al diálogo para elaborar unas nuevas cuentas.

La portavoz de Units per Carcaixent, Ana Calatayud, también ha manifestado su rechazo. "No entendemos cómo se pueden aprobar unos presupuestos cuando ya llevamos más de medio año transcurrido. No es un instrumento de planificación, sino una formalidad tardía, que llega cuando gran parte de los gastos ya están ejecutados", ha denunciado.

Compromís per Carcaixent también ha rechazado las cuentas municipales por la falta de negociación previa y la ausencia de proyectos importantes o inversiones. "Dijimos que facilitaríamos la gobernabilidad local y buscaríamos el beneficio de la ciudadanía de Carcaixent, sin renunciar nunca a nuestro ideario y posicionamiento político. Creo que lo demostramos con el presupuesto de 2024", insiste la portavoz, Rosa Nicolau, quien considera que "es la hora de hablar del presupuesto del 2026".

Vox, que se ha abstenido, ha denunciado que "se destinen ciertas partidas al movimiento LGTBI y a la inclusión o a la violencia de género, pero no se invierta en seguridad". "Queremos que se potencia la plantilla de la Policía Local. Han incorporado la unidad de violencia de género, cuando deberíamos hablar de violencia intrafamiliar", ha manifestado volviendo a negar la violencia de género.

Trabajar en las cuentas de 2026

El ayuntamiento ya trabaja en las cuentas para 2026 ante este bloqueo. "En 2026 lo intentaremos presentar en tiempo y forma. No se ha negociado porque pensábamos que no iba a haber ningún problemas si era igual que el de 2024", ha lamentado el concejal de Hacienda.

La alcaldesa de la localidad, Carolina Almiñana, también ha denunciado esta negativa. "El pueblo no va a entender qué pasa hoy. Es un bloqueo a Carcaixent", recalca.

El bloqueo económico, en palabras de la alcaldesa, tiene consecuencias directas porque impide la actualización de encargos a la empresa municipal de Carcaixent PROCARSA, responsable de la limpieza viaria. Almiñana explica que el equipo de gobierno había presupuestado un incremento de más de un 25% en la partida de servicios de limpieza viaria y jardinería, con el objetivo de ejecutar un plan de choque en materia de limpieza y desbroce, que no podrá llevarse a cabo.

Además, insiste en que la no aprobación del presupuesto supone la pérdida de determinadas subvenciones. “Una de estas ayudas, la del IVACE, es especialmente preocupante, ya que iba destinada a la modernización y mejora del polígono industrial. Si el Ayuntamiento no puede poner su parte de la inversión, nos vemos obligados a renunciar a ella", insiste el concejal.

A pesar del rechazo al presupuesto para el 2025, el equipo de gobierno ha manifestado su voluntad de cumplir con su responsabilidad electoral. “Empezaremos a trabajar ya en la elaboración del presupuesto para el ejercicio 2026, porque es nuestro cometido, trabajaremos hasta donde nos permitan llegar", concluye Almiñana.