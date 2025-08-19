El puente de agosto colapsa Antella con campos destrozados por bañistas

El puente del 15 de agosto no fue un idilio de descanso para todos, especialmente, para los vecinos de Antella. El pasado fin de semana, cientos de bañistas acudieron, como llevan haciendo durante todo el verano, a l'Assut para refugiarse de las altas temperaturas. Sin embargo y al igual que el último mes, generaron molestias y dejaron grandes desperfectos en todo el municipio, desde campos invadidos y destrozados por coches aparcados hasta grandes cantidades de basuras en las calles y en el río.

«Estamos fatal. Ha sido el peor fin de semana del verano», resume la alcaldesa, Eugenia García. La edil afirma que la masificación de bañistas en l’Assut ha provocado daños en los campos y huertos de los vecinos. Desde hace años, el consistorio cierra algunos caminos rurales para evitar que los turistas estacionen en los campos, una medida que este verano parecía haber funcionado hasta este fin de semana: «Han roto las cadenas y nos han llegado ya quejas de vecinos que han visto sus campos destrozados, sus cosechas, sus sistemas de riego...», detalla García.

Restricciones ignoradas

Este verano, Antella prohibió por primera vez a los visitantes el estacionamiento en todas las calles del casco urbano durante la temporada alta, una medida creada para aliviar las molestias de los vecinos, que veían cómo año tras año sus calles eran invadidas. La medida ha sido efectiva hasta ahora, ya que García asegura que este fin de semana los bañistas han hecho caso omiso y han aparcado en las zonas limitadas a los residentes.

La edil subraya que los dos aparcamientos municipales de pago habilitados por el ayuntamiento se llenaron en pocas horas. «A las once de la mañana ya no cabía ni un coche». En total, Antella soportó 260 coches entre ambos aparcamientos, a los que se sumaron decenas estacionados en solares, cunetas, caminos rurales e incluso en el cementerio, «que no está pensado para los visitantes», en palabras de García.

Más sanciones

En este sentido, la alcaldesa destaca que ha habido un leve repunte de multas de tráfico. Como ya informó este diario, la Policía Local suele imponer entre 150 y 200 sanciones cada fin de semana por estacionamientos indebidos y otras infracciones de tráfico. Sin embargo, este puente de agosto Antella ha registrado más de 200 sanciones, en palabras de García.

«Todos los años el 15 de agosto es el más duro, porque marca el cambio de la primera a la segunda quincena y se nota la llegada de más gente de vacaciones. Pero este año, al caer en viernes, sábado y domingo, ha sido horroroso, muy difícil. Las altas temperaturas tampoco han ayudado porque la gente ha venido a refrescarse. Se ha triplicado o incluso cuadruplicado todo. El 15 ha sido, sin duda, el peor día del verano», lamenta la edil, que afirma que el «colapso total» se extendió también al sábado y al domingo.

La saturación de coches (e incluso de autobuses, pues el domingo llegaron hasta tres repletos desde Alicante, según la alcaldesa) no fue el único problema. «Hemos llenado camiones y camiones de basura que han dejado los bañistas: comida, vidrios rotos... y encima se enfadan y te insultan si les dices algo», expone García. «El lunes a las cinco de la mañana estábamos ya sacando remolques de basura», lamenta la alcaldesa.

Música hasta la noche

Además, «el domingo a las 22:30 horas, l’Assut seguía lleno de bañistas y con música que se escuchaba en todo el pueblo», algo que generó molestias entre los residentes, que ya ni siquiera van a bañarse. «Nos duele muchísimo que los vecinos no puedan bajar a bañarse y que, encima, cuando van a sus huertos se encuentren con el goteo y las plantas destrozadas», clama García.

Aunque la alcaldesa insiste en que el fin del verano aliviará la presión, teme que las altas temperaturas prolonguen la temporada: «Quedan dos fines de semana. El que acabamos de pasar siempre es el más duro, pero este año ha sido el peor de todos. Con el calor que hace, no sabemos si lo que viene será igual o incluso peor».

De cara al próximo verano, la Confederación Hidrográfica del Júcar cerrará el futuro Paraje Natural Municipal (en trámites para su aprobación) con un vallado de 250 metros, algo que permitirá al Ayuntamiento de Antella controlar los accesos. Además, el consistorio trabaja en la nueva ordenanza municipal, que se debatirá en septiembre, para determinar las medidas de control. «No decimos que no vengan a bañarse, pero esto se ha descontrolado del todo. Tenemos muchas ganas de que acabe el verano y de empezar a trabajar en serio para que el próximo empiece como tiene que empezar», concluye García.