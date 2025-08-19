Sueca reúne a las leyendas del remember en sus fiestas patronales

Sueca se vestirá de música, luces y emoción el próximo viernes 5 de septiembre de 2025 con la llegada de Espiga Remember, uno de los eventos más esperados dentro de la programación de sus fiestas patronales. El Recinte de Concerts se convertirá en el epicentro del mejor sonido dance y remember, acogiendo a referentes de talla nacional e internacional junto a talentos locales que harán vibrar a miles de asistentes.

Encabezando el cartel estará Sensity World, mítico grupo que marcó una generación con auténticos himnos de la música dance, y que regresa para ofrecer una actuación cargada de nostalgia, energía y grandes éxitos. Junto a ellos, el carismático DJ y productor Ismael Lora traerá a Sueca su inconfundible estilo, capaz de conquistar tanto a los fieles del género como a las nuevas generaciones.

La noche también contará con la presencia de Jose Conca, auténtica leyenda del remember valenciano, quien hará un viaje musical por aquellos sonidos que hicieron historia en las pistas de baile más emblemáticas de la Comunitat.

El talento local también tendrá un papel protagonista con la actuación de DJ Xus Guti, que ofrecerá una sesión cargada de energía, técnica y el sabor único de casa, demostrando por qué es uno de los DJs más queridos y respetados por el público suecano. El cartel se completa con otros nombres imprescindibles como DJ Josvi y Salva Mulet, que garantizarán una sesión continua de ritmo y buen ambiente hasta altas horas de la madrugada.

La cita promete ser uno de los momentos más intensos y multitudinarios de las fiestas, atrayendo tanto a vecinos como a visitantes de toda la comarca y más allá. Con un despliegue técnico de luz y sonido a la altura de las grandes producciones, Espiga Remember no solo será un viaje musical al pasado glorioso de las pistas de baile, sino también una celebración de la cultura musical valenciana.