El vertedero que permitirá a la Ribera la gestión integral de residuos estará en dos años

El futuro vertedero comarcal ubicado en Guadassuar podría ser una realidad en 2027, es decir, antes de que termine la legislatura. Así lo manifestó la empresa concesionaria al presidente del Consorcio de Residuos Ribera-Valldigna y alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, durante la última reunión entre ambas partes.

El nuevo proyecto para esta demarcación, que abarca a 51 municipios, permitiría a la Ribera la gestión integral de residuos, que actualmente se administran a kilómetros de distancia y comportan un elevado coste económico. El vertedero se ubicaría en el sector Pla del Roser de Guadassuar.

Estruch ha explicado a este diario que en la última reunión los técnicos manifestaron que "el objetivo era que a principios de 2027 estuviera operativo". Sin embargo, el presidente del consorcio muestra prudencia ante este aviso, ya que considera que "todavía hay mucho camino que recorrer". Añade que las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre también podrían suponer un retraso, pero confía en que el proyecto se desarrolle "lo más pronto posible" y "sea una realidad" antes de que termine la legislatura.

Dos décadas de espera

El proyecto de un nuevo vertedero comarcal arrancó en 2006 tras la licitación del contrato que contemplaba el tratamiento de residuos y la construcción y explotación del vertedero. Dos décadas después, y tras analizar varios emplazamientos, el espacio parece avanzar poco a poco. Cabe recordar que únicamente Guadassuar -que ya cuenta con las plantas de selección y compostaje- y Tous mostraron su disposición a albergar el vertedero. Este estaría muy alejado del proyecto que se gestó hace más de tres lustros.

Como ya recogió este diario, se consiguió redimensionar este vertedero de forma que, en la actualización del proyecto de gestión del consorcio, se reduce prácticamente un 75 % la capacidad respecto de la instalación inicial. Así, en la actualidad se contempla un espacio con capacidad para 500.000 m3 y una vida útil de veinte años cuando previamente se había concebido para que albergara más de dos millones de metros cúbicos en un período de doce años.

El "microvertedero" estaría situado junto a la planta de tratamiento de Guadassuar, como se aprobó hace poco más de un año. Tras varias catas, y bajo la supervisión del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), se acordó que el sector Pla del Roser de Guadassuar era el mejor emplazamiento para albergar el futuro vertedero comarcal. Sin embargo, l'Alcúdia, Massalavés y Benimodo, los más próximos al vertedero, se resistieron a aprobar este enclave que permitirá ahorrar más de 2,5 millones de euros al año que actualmente se destinan al transporte del rechazo a otras plantas situadas a cientos de kilómetros.

La búsqueda de un emplazamiento para ubicar el vertedero comarcal se prolonga ya durante quince años. El consorcio Ribera-Valldigna ya cuenta con una planta de selección y otra de compostaje, ambas ubicadas en Guadassuar, y desde hace años necesita un vertedero para gestionar el rechazo que se genera, que ahorraría además los gastos actuales de transporte a otras instalaciones.

Tras estudiar las distintas opciones, Guadassuar se convirtió finalmente en la opción más favorable. Aunque la ubicación señalada no se ajustaba a la que había ofrecido el consistorio tras una consulta popular, terminó aceptando el emplazamiento.

Negativa al emplazamiento

L'Alcúdia, por su parte, siempre se ha mostrado desfavorable a esta ubicación, por su cercanía al municipio. De hecho, el propio consistorio señaló a este diario que emplearía todas las armas que tuviese a su alcance, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, «hasta las últimas consecuencias». Esta negativa se mantiene en la actualidad, ya que en el último pleno Compromís per l'Alcúdia presentó una moción, que fue aprobada por mayoría, en la que se oponían a la construcción, puesto que la plantase situaría a sólo un kilómetro del casco urbano de Montortal y a dos del municipio.

El Consorcio de Residuos incide en que el vertedero es imprescindible para la gestión de los residuos, aunque advierte de que esta debe implicar a toda la sociedad en el objetivo de reducir los residuos que se generan. Si bien el consorcio ya lidera los índices de recuperación, puesto que actualmente lleva a vertedero menos del 40 % de los residuos que entran en la planta, en diez años este porcentaje se tiene que reducir al 10 %.