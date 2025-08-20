Algemesí invierte 77.000 euros en reparar las señales afectadas por la dana

El Ayuntamiento de Algemesí ha intensificado en los meses de verano la reposición y renovación de la señalización viaria en el término municipal, como respuesta a los graves daños causados por la riada del pasado octubre de 2024. Desde un primer momento, se ha repuesto de forma progresiva y con criterios de urgencia para la seguridad del tráfico y de las personas, gran parte de la señalización vertical y también horizontal.

No obstante, ha sido en los meses de verano, donde el tráfico disminuye de forma exponencial, cuando se han reforzado las labores de pintura viaria, con el objetivo de provocar las mínimas molestias posibles a la ciudadanía.

Esta actuación ha supuesto una inversión total de 77.486,19 euros, financiada íntegramente con cargo al presupuesto municipal, al no estar este tipo de actuaciones incluidas en las ayudas estatales para la reconstrucción.

Los trabajos han abarcado tanto el casco urbano como áreas industriales, y han permitido restablecer, e incluso reforzar, las condiciones de seguridad y movilidad que se vieron gravemente afectadas por la catástrofe.

El consistorio ha instalado 156 nuevos soportes y 213 placas, que habían desaparecido o presentaban un alto nivel de deterioro tras la riada. Poe otra parte, ha implantado 90 balizas y 71 separadores de carril bici y ha repuesto 90 metros lineales de bandas reductoras de velocidad en zonas sensibles del municipio.

En cuanto a la pintura vial, Algemesí ha renovado 1.933 m² de pasos de peatones y cebreados, junto con 5.167 metros lineales de líneas en ejes de calzada, laterales y zonas de estacionamiento. Además, se han pintado 64 símbolos viales (como "STOP", "ceda el paso", flechas direccionales, etc.), vitales para la regulación del tráfico.

"Con esta actuación hemos priorizado la seguridad vial de nuestros vecinos, respondiendo a una situación extraordinaria que no ha sido fácil”, ha declarado el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Kiko Reinoso.

Por su parte, el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha subrayado que “la inversión ha sido asumida íntegramente por el Ayuntamiento porque incomprensiblemente la Orden estatal no contempla este tipo de daños dentro de los fondos para la reconstrucción. Sin embargo, no podemos permitir que la ciudad funcione sin condiciones óptimas de seguridad y movilidad”.

Asimismo, se está tramitando una ampliación del contrato de señalización vertical, con el objetivo de continuar reponiendo aquellos elementos que aún permanecen dañados o ausentes tras la riada. En este caso, el presupuesto adicional se consignará con cargo a las donaciones realizadas por diversas entidades para la reconstrucción de Algemesí, a las que el consistorio quiere agradecer una vez más su apoyo y compromiso en el mayor momento de dificultad de la historia de la ciudad.