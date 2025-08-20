Una bailarina de Alzira triunfa en la gira de estadios de Aitana

La carrera de la bailarina alzireña Esther Casterá no tiene techo. Tras participar en el cuerpo de baile de la artista María Becerra en las finales de la Kings League y la Queens League o formar parte de los videoclips de Shakira, Rosalía o Nathy Peluso, ahora la artista regresa a la ciudad tras haber actuado en la gira nacional de estadios "Metamorfosis Season” junto a la cantante Aitana.

Casterá se inscribió hace un año al "casting" para formar parte del cuerpo de baile de la extriunfita. Más de cien bailarines participaron en esta prueba para la gira de conciertos que iba a realizarse en el Santiago Bernabéu. "Los conciertos se paralizaron y tuvieron que reprogramarse en el estadio Metropolitano", recuerda la bailarina, que ha trabajo por primera vez con Aitana.

Tras superar varias pruebas, la alzireña fue seleccionada para formar parte del cuerpo de baile, junto a otros 22 bailarines, el coreógrafo y el co-coreógrafo. "Han sido meses de mucha locura", explica la alzireña, que reconoce que haber participado en esta gira ha sido "cumplir un sueño".

Durante cuatro meses, todos los bailarines, algunos de los cuales ya conocía, se han preparado "muy duro" para los conciertos. "Ha sido muy duro, pero también muy gratificante", reconoce. Para Casterá, haber formado parte de este equipo y, especialmente, haber trabajado con el coreógrafo ha sido "muy especial".

Los bailarines estuvieron ensayando durante el primer mes las coreografías de las canciones más emblemáticas de Aitana, mientras que los otros tres meses practicaron junto a la cantante. Además, el cuerpo de baile contaba con un entrenador personal que les indicaba cómo debía ser la preparación.

Esther Casterá, en una de las actuaciones del concierto de Aitana. / BARDARO STUDIO

La alzireña reconoce que ha sido una experiencia muy bonita. "Hemos experimentado mucho y ella tiene las ideas muy claras", insiste.

Tras estos conciertos, la bailarina se encuentra actualmente descansando, aunque en septiembre regresa a Madrid para trabajar en otros proyectos. Por el momento, desconoce si el cuerpo de baile también estará presente en la gira nacional por España, que ha sido recientemente anunciada por la artista y que también tendrá parada en València. "No sé si estaremos en la próxima gira, pero esto ya es un sueño cumplido. Yo ya estoy muy agradecida por esta experiencia", agradece.

Otros artistas

Casterá reconoce que las "oportunidades para bailar en Alzira siempre han sido limitadas", por lo que a los 18 años se mudó a València para perfeccionar sus habilidades y desarrollar su identidad artística. También ha cursado el grado en Diseño y Tecnologías Creativas en la Universidad Politécnica de València. "Esta combinación de disciplinas despertó mi interés por la dirección artística, permitiéndome fusionar ambos mundos en mi proceso creativo", explica.

Casterá empezó a trabajar a los 18 años como bailarina profesional. Durante este tiempo, se ha rodeado de una gran cantidad de artistas. Entre ellos, destaca la gira de Zahara en 2023, la final de la Kings League y la Queens League en 2023 o su actuación en los Premios Goya 2022.

Además, ha participado en el videoclip de "Don’t You Worry", de Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta; "Chicken Teriyaki", de Rosalía; "Me lía", de Macaco y Estopa o "Mafiosa", de Nathy Peluso.