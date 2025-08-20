«La campaña agrícola está perdida porque aún hay parcelas con barro»

Las primeras hipótesis realizadas por la Copal sobre el abandono masivo de campos en Algemesí días después de la trágica dana del pasado 29 de octubre parecen haberse cumplido. «Está habiendo un abandono significativo de campos», lamenta Vicente Bomboi, presidente de la cooperativa de Algemesí, una de las más importantes de la Ribera.

Bomboi denuncia que diez meses después del desbordamiento del río Magro todavía hay una gran cantidad de parcelas con barro y restos de la dana. A ello se suma la dificultad para acceder a los campos ante los daños en los caminos e infraestructuras agrícolas. «Hay socios que todavía están a la espera de las ayudas. En algunos casos, los trabajos han sido insignificantes», denuncia el presidente, que reclama una mayor celeridad a la hora de llevar a cabo las labores de limpieza y reconstrucción de las infraestructuras agrícolas.

La presencia de barro y restos en algunos campos dificulta el desarrollo de la campaña agrícola. En este sentido, Bomboi reconoce que «muchos agricultores dan por perdido este año porque no han podido ni entrar a las parcelas».

La situación no sólo ha comportado un aumento del abandono de campos en un sector bastante afectado, sino que muchos propietarios tampoco invierten el dinero necesario para llevar a cabo un adecuado mantenimiento. «Los agricultores no invierten en abonos o en la cosecha porque saben que los beneficios van a ser muy pocos y las pérdidas muy elevadas», insiste. A ello se suma el envejecimiento de quienes se dedican a cultivar la tierra. Como ya publicó Levante-EMV, la edad media de los agricultores de la Comunitat Valenciana era la más elevada de España en el año 2022 con 64,4 años, mientras que la comarca superaba, incluso, dicho valor, al alcanzar los 65,5, según un estudio pormenorizado realizado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA). Ante esta cantidad de daños, muchos han optado por abandonar el sector.

La Copal es consciente de la gran cantidad de trabajos que se deben acometer en los distintos municipios afectados, pero pide que no se les abandone.

La cooperativa ya estima pérdidas valoradas en millones de kilos. «Estamos expectantes, pero es una cantidad muy significativa. El calor y las altas temperaturas de estos días tampoco están ayudando», concluye.