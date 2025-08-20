Castelló tala el árbol envenenado por riesgo de caída

El Ayuntamiento de Castelló ha decidido talar el emblemático olmo afectado por un envenenamiento. Tras una exhaustiva inspección, los técnicos del consistorio han decidido cortar este árbol situado en la plaza de l'Om, que se quedó seco debido a la intoxicación con glisofato por parte de un autor que todavía no ha sido identificado. Este herbicida se absorbe por las hojas o el tronco y viaja por toda la planta, con lo que la mata desde dentro, por lo que nada se ha podido hacer para salvar este árbol convertido en un emblema de la localidad.

Como ya informó este diario, fueron los propios vecinos quienes alertaron al consistorio del estado del olmo, ya que habían observado desde hacía días que las hojas se habían vuelto de color amarillo y cada vez caían más.

Antes de tomar la decisión, el consistorio decidió aplicar varios productos para intentar salvar el olmo. No obstante, los técnicos han determinado que el tronco "estaba podrido por dentro y completamente seco". Esta situación suponía un peligro para los vecinos, ya que en cualquier momento podia desprenderse una rama o el propio árbol. Además, el municipio celebra estos días las fiestas de Moros y Cristianos, cuyo desfile transcurre por esta plaza, un hecho que incrementaba todavía más el peligro.

El ayuntamiento plantea volver a plantar otro árbol en el mismo lugar, pero todavía no se ha confirmado si será la misma especie. El alcalde de Castelló, Óscar Noguera, lamenta los hechos, ya que, en sus palabras, "representaba un gran simbolismo para los vecinos".

El propio Noguera ya reconoció a este diario la importancia de este olmo, que "ha pasado por varias generaciones y era de los pocos árboles que hacía sombra en el centro". El consistorio ha iniciado una investigación para encontrar al culpable de este envenenamiento. Por ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía.