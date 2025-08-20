Creu Roja i l'Ajuntament d'Alzira habiliten un refugi climàtic per a protegir de la calor a persones sense llar
L'Ajuntament d'Alzira activa l'obertura de les instal·lacions en horari diürn quan hi ha alerta roja per onada de calor
El refugi climàtic forma part dels recursos que Creu Roja desplega durant l'estiu per a previndre els efectes nocius de la calor extrema
Creu Roja i l'Ajuntament d'Alzira habiliten un refugi climàtic per a protegir de la calor a persones en situació de sensellarisme. Per segon any consecutiu, l'Ajuntament d'Alzira va activar el cap de setmana passat l'obertura diürna de les instal·lacions en alerta roja per calor, concretament d'11.00 a 18.30 hores situades al carrer Sant Vicent de Paúl de la ciutat.
”Hem fet una primera intervenció, el passat dissabte i diumenge, gràcies a la qual tres persones han pogut passar l'onada de calor de forma segura. Ara bé, caldria donar cobertura, no només durant l'onada de calor, les administracions supramunicipals han de treballar en adaptar la normativa per a que no hi haja persones sense llar, sense un habitatge digne. No podem tolerar ni per la dignitat de les persones, ni per salubritat que es normalitze esta situació, cal tindre eines par a evitar-ho, i les administracions locals ens trobem amb les mans lligades per actuar amb sentit comú i diligència”,ha assenyalat l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez.
El refugi climàtic a través del conveni amb Creu Roja, és una de les eines que es posen en marxa des de l’Ajuntament, que els proporciona neteja i higiene a les persones sense llar. Les instal·lacions compten amb un servici de descans habilitat amb cinc llits, i amb capacitat de desplegar fins a 8 places. Compta amb una sala menjador amb beguda fresca i productes bàsics d'higiene, a més de la zona de recepció. Com a principal novetat, enguany s'ha habilitat un espai per a la neteja personal i un servici per a llavar i assecar la roba. Les persones usuàries rebran a més dinar i berenar mentre es troben en el centre.
”Este recurs ens permet tindre contacte amb les persones en situació d'extrema vulnerabilitat per a posteriorment realitzar una intervenció més integral. Gràcies al voluntariat i el personal laboral de l'Assemblea de Creu Roja tenim capacitat de resposta àgil en cas d'activació per alerta roja per calor des de l'Ajuntament d'Alzira”, ha explicat la presidenta de Creu Roja a Alzira, Mari Creu Carrió.
El refugi climàtic forma part dels recursos que desplega durant l'estiu Creu Roja, gràcies al conveni amb l’Ajuntament, per a previndre els efectes nocius de la calor extrema. La campanya “En guàrdia contra la calor” contempla trucades telefòniques i seguiment dels col·lectius més vulnerables, gràcies a la participació del voluntariat.
A Alzira, el voluntariat de Creu Roja ja ha iniciat el contacte telefònic amb persones usuàries per a proporcionar-los consells i detectar necessitats. En alguns casos de vulnerabilitat s'ha detectat que les persones no disposen de mitjans adequats per a aclimatar la seua llar, per la qual cosa Creu Roja ha efectuat lliurament de ventiladors.
Com actuar enfront de la calor extrema
Amb la finalitat de previndre o reduir els problemes derivats de les altes temperatures en la població general, Creu Roja recorda una sèrie de pautes senzilles a implementar en el dia a dia per a poder gaudir de la calor i de l’estiu amb major seguretat. És fonamental mantindre una adequada hidratació, bevent aigua i líquids amb freqüència encara que no es tinga set, i evitar begudes amb cafeïna, alcohol o molt ensucrades, ja que poden afavorir la deshidratació. També cal tindre una especial atenció a la població en situació de vulnerabilitat, com bebés, xiquets i xiquetes, lactants, dones embarassades, persones majors i aquelles que pateixen malalties que poden agreujar-se amb la calor, com les cardíaques, renals, diabetis, hipertensió, obesitat, càncer, problemes de mobilitat, demència, malalties mentals o persones amb addiccions.
És recomanable romandre el màxim de temps possible en ambients frescos, a l’ombra o climatitzats, i refrescar-se sempre que siga necessari. Igualment, convé reduir l’activitat física i evitar esports a l’aire lliure durant les hores centrals del dia, utilitzar roba lleugera, folgada, de colors clars i transpirable, i mai deixar a cap persona ni mascota dins d’un vehicle estacionat i tancat. En cas que els símptomes relacionats amb la calor es prolonguen més d’una hora, cal acudir al professional sanitari, i és important conservar els medicaments en llocs frescos, ja que la calor pot alterar la seua composició i efectes. Finalment, l’alimentació ha de ser lleugera i rica en ensalades, fruites, verdures i sucs, que ajuden a reposar les sals perdudes amb la suor.
Creu Roja Espanyola pertany al major moviment humanitari del món. Col·labora amb entitats públiques i privades perquè l'ajuda arribe a totes les persones que ho necessiten, en qualsevol lloc i en el moment oportú. La seua missió és previndre i alleujar el sofriment humà, protegir la vida i la salut i fer respectar a les persones.
Els seus més de 248.000 persones voluntàries donen resposta en 1.263 municipis, la qual cosa permet atendre anualment més de 11,9 milions de persones en els àmbits nacional i internacional. Tot això amb el suport de 1,3 milions de persones sòcies, empreses i aliances en tots els sectors de la societat.
Creu Roja Espanyola ha posat en marxa un Pla de Resposta per a fer front a l'efecte de la DANA, amb una execució continuada en els pròxims tres anys que té com a objectiu principal contribuir a la recuperació, la construcció de resiliència i el benestar físic, emocional i social de les persones i comunitats afectades. El pla, amb el qual es pretén arribar a unes 100.000 persones, s'està executant en tres fases: la primera, ja realitzada, de resposta immediata; una segona vinculada a la recuperació per a la volta a la normalitat, i una tercera d'enfortiment i resiliència per a assegurar que les comunitats i les persones siguen més fortes i estiguen preparades davant possibles esdeveniments futurs d'emergències o catàstrofes.
Creu Roja Espanyola continua el seu treball contra totes les formes de vulnerabilitat, adaptant-se i anticipant-se als escenaris de futur, oberta a la població general, incidint en la contribució ferma i consistent als Objectius de Desenrotllament Sostenible i l'Agenda 2030.
Creu Roja Espanyola pertany al Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, present en 191 països. Actua sempre sota els seus set Principis Fonamentals: Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Caràcter Voluntari, Unitat i Universalitat.
