Una empresa de Benifaió dona 100.000 kilos de paja para los animales afectados por los incendios

La agricultura y ganadería valenciana se han volcado con las zonas afectadas por los incendios que están arrasando miles de hectáreas en el noroeste de España. Como respuesta, la empresa Paja de Arroz Valencia (Benifaió) ha puesto en marcha la recogida y el envío de 100.000 kilos de alimentos y forraje para los animales de las áreas afectadas por el fuego. A la iniciativa se han sumado distintas empresas de transporte de València y Madrid. El primer camión se cargó durante la tarde de ayer, martes, y ha puesto rumbo a Zamora en la madrugada de hoy. Está previsto un nuevo envío para mañana y se sumarán otros con el inicio de la siega del arroz en l'Albufera en las próximas semanas.

"Nos ayudaron con la dana"

El fuego ha afectado gravemente a la industria ganadera y agrícola de Zamora, Palencia, León, Salamanca y Ourense. Por ello, el sector valenciano se ha solidarizado de inmediato. "Compartimos el trabajo de otras provincias que nos ayudaron con la dana. Ponemos en valor la ayuda que recibimos y daremos ahora todo lo que tenemos", explica José Luis Pecino, portavoz de la iniciativa. El objetivo es el abastecimiento de comida para lograr un mínimo bienestar de los animales de las zonas afectadas. "No tienen donde acostarse y muchos de ellos están heridos", añade.

Durante los próximos días se harán más cargas y envíos / Jose Luis Pecino

100.000 kilos en dos envíos

La iniciativa tenía previsto enviar el primer cargamento con paja y alimentos mañana, pero finalmente se ha hecho esta madrugada. «Una empresa valenciana tenía disponibilidad para el miércoles y se han adelantado. Pero el jueves saldrá otro gracias a una empresa de Madrid», explica Pecino. Con las dos salidas se podrán en tránsito las 100 toneladas que se han conseguido recoger hasta la fecha.

Se trata de una campaña solidaria en la que tienen cabida tanto la ciudadanía como cualquier institución. Desde la organización piden a estas últimas que se impliquen y aporten a la recogida de recursos para que sea todavía mayor. «Queremos que las instituciones se sumen y demuestren solidaridad con quien nos ayudó el pasado octubre», reclama el portavoz.

Reutilizar mejor que quemar la paja del arroz

Además, de cara al inicio de la temporada de siega del arroz en l'Albufera dentro de las próximas semanas, la organización solicitará a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que la paja el arroz no se queme, sino que se pueda enviar a las zonas afectadas por los incendios con la finalidad de «mejorar el bienestar animal». Una medida que se prevé que podría dar una utilidad añadida a los restos que se generarán: evitar que se quemen «cuando hay quien los podría utilizar».

Paja de Arroz València es una empresa que participa activamente en la temporada de siega en l'Albufera. En 2013 inició 'Banco de Paja de arroz de l'Albufera' junto con Acció Ecologista-Agró y la Cooperativa Agroecològica l'Aixada con tal de darle un uso diferente a las cañas del cereal y no quemarlas. Estos materiales se pueden utilizar para el almohadillado de campos y huertos, para la reforestación, para paliar la erosión de las montañas que han sufrido incendios forestales y para el sector ganadero.