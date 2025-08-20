El Gobierno destina 112 millones a reparar caminos y campos dañados por la riada

Las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre ocasionaron graves daños en el sector agrícola. El desbordamiento de los ríos Magro y Xúquer y el paso de hasta once tornados que recorrieron distintos municipios de la Ribera a lo largo de aquella trágica jornada afectaron a una gran cantidad de parcelas, cortaron caminos y causaron estragos entre las comunidades de regantes.

La Unió Llauradora i Ramadera calculó que en la Ribera Baixa y la Ribera Alta las pérdidas, según las primeras estimaciones, podrían aproximarse a los 283 millones de euros. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación manifestó su compromiso con el sector agrícola a través de las múltiples líneas de ayudas creadas desde el primer momento.

El Gobierno de España ha destinado 111,88 millones de euros a la reparación campos y caminos en la Ribera. Concretamente, Agricultura ha invertido 37,50 millones a las 5.766 explotaciones agrícolas afectadas y 74,39 millones de euros a la reconstrucción de caminos y comunidades de regantes.

Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera, concentra el 27 % de las parcelas afectadas por la dana. En total, 1.535 explotaciones agrícolas se vieron dañadas por el desbordamiento del río Magro. El Ministerio de Agricultura ya ha pagado 8,08 millones a los agricultores afectados, mientras que ha destinado cerca de tres millones de euros a la reparación de vías agrícolas y comunidades de regantes.

Alzira es la segunda localidad con mayor número de campos dañados, con un total de 768 (13,3 %). En este caso, el Gobierno de España ya ha abonado 4,8 millones a los trabajadores del campo, mientras que 4,52 se han destinado a las infraestructuras agrarias.

Carlet, por su parte, concentra 746 explotaciones agrícolas afectadas por la riada, con una inversión de 5,27 millones de euros. Por su parte, la reparación de caminos y los daños en la comunidad de regantes ascienden a 7,58 millones de euros.

El término municipal de Guadassuar también resultó gravemente afectado por las inundaciones. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Júcar estima que el Magro superó en esta localidad la punta de caudal del Poyo y l'Horteta en Mulet. El agua alcanzó los 4.000 metros cúbicos por segundo.

El Ministerio de Agricultura ha invertido en esta localidad, que cuenta con 404 explotaciones agrícolas dañadas, un total de 2,36 millones de euros para reparar campos, mientras que destina 2,15 millones de euros a la reparación de caminos y regadío.

25 millones en Turís

Turís es el municipio de la Ribera que ha recibido una mayor cantidad de dinero para reparar las infraestructuras agrícolas dañadas por la dana. En este caso, el Ministerio de Agricultura aporta 25,43 millones de euros, mientras las 280 parcelas dañadas reciben 2,55 millones de euros.

L'Alcúdia es otro de los municipios con una mayor cantidad de ayudas recibidas para recuperar el sector agrícola. En este caso, los 391 campos afectados cuentan con 2,5 millones, mientras que los otros 1,67 millones se destinan a los caminos y vías agrícolas.

Las 165 explotaciones agrícolas de Alginet fueron afectadas por el paso del tornado. En este caso, el ejecutivo central invierte 1,19 millones en los campos y otro medio millón en los caminos.

Cierran la lista como los municipios con mayor afección, Alfarb (206 parcelas y cerca de 2,5 millones), Catadau (182 campos y cerca de 2 millones), Llombai (196 y 6,3 millones), Montroi (87 parcelas y más de 4 millones), Cullera (75 campos y cerca de 3 millones).

El Gobierno de España no incluyó, como ya informó este diario, a Carcaixent, Castelló, l'Ènova, La Pobla Llarga, Manuel, Rafelguaraf, Senyera y Tous como municipios afectados por la dana, por lo que no pueden acogerse a estas ayudas estatales. La Generalitat Valenciana sí que los declaró como localidades dañadas por la riada.