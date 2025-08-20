Los dos heridos en la explosión de Benifaió siguen ingresados en estado grave

Las dos personas que resultaron heridas por la explosión en un piso de Benifaió siguen ingresadas en estado grave, pero estable. Este lunes por la noche se produjo un incendio y dos explosiones en una vivienda de la tercera planta de un edificio en la calle Arquitecte Artal. José B., un hombre de unos 50 años, fue hallado sin vida por los bomberos en la casa afectada, y su hijo se encuentra ingresado en el Hospital La Fe por quemaduras. Los servicios de emergencias atendieron también a la vecina de la vivienda contigua, una mujer de avanzada edad intoxicada por inhalación de humo y también ingresada en el Hospital Francesc de Borja de Gandia, según confirman fuentes consultadas por Levante-EMV.

Edificio desalojado

El edificio afectado sigue precintado y desalojado por indicación de la Guardia Civil, que trabaja en la investigación para esclarecer las causas del incendio, que apuntaban a una posible explosión de gas butano (pues la finca carece de gas ciudad) o del aparato del aire acondicionado. La finca cuenta con un total de seis viviendas. La vecina del primer piso, Nuria E., tuvo que ser desalojada con su familia y todavía no ha podido regresar a su casa.

Como ya informó este diario, esta vecina pudo salir «de milagro». «Cuando vi el fuego y escuché la explosión, cogí a los animales y salí corriendo», recordaba a la mañana siguiente. La mujer estaba en la calle cuando se produjo el segundo ruido. «La segunda explosión ya me pilló en la calle. Todos los vidrios reventaron y yo estaba justo debajo con mis mascotas. Escuché cómo retumbaba la casa, parecía una bomba», relataba.

Consistorio

La alcaldesa de Benifaió, Marta Ortiz, afirma que el ayuntamiento ofreció un alojamiento seguro a los residentes que tuvieron que ser desalojados, pero han podido ser reubicados con unos familiares. Las viviendas del segundo piso estaban vacías y los residentes del tercero son la mujer y el hombre ingresados en el hospital.

El incidente ocurrió en plenas fiestas patronales, este lunes, pasadas las 22:15 horas. El consistorio, que dio el pésame a la familia de la víctima mortal y mostró su apoyo a los heridos, a quienes desea una evolución favorable, ha decidido mantener la programación de fiestas.