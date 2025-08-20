Los ojos que vigilan Alzira ante incendios

La ola de calor que ha azotado el país estos últimos días provocó el Ayuntamiento de Alzira ordenara el cierre del paraje natural de la Murta y la Casella durante los días de máxima alerta ante el elevado riesgo de incendios forestales. En colaboración con el consistorio, siete decenas de Voluntarios de Alzira Contra Incendios Forestales (VACIF) mantienen abiertos los ojos, en constante búsqueda de indicios de fuego.

La principal tarea de estos 70 voluntarios es la vigilancia y prevención de incendios en los espacios naturales de Alzira y sus terrenos colindantes. Dentro de este grupo con más de 30 años de historia, hay 40 personas con las capacidades, los materiales y la formación necesarias para desplazarse a primera línea de fuego de manera provisional hasta que lleguen los bomberos, con quienes se mantienen en coordinación. El resto de integrantes del grupo se dedica a realizar guardias.

El presidente de VACIF, Josep Blanquer, relata que el pasado lunes varios rayos cayeron sobre el paraje de la Murta. De todas maneras y tras comprobar que no había fuego, decidieron duplicar el número de voluntarios en esta zona, sensible al fuego debido a su densidad de vegetación, ante la posibilidad de que se iniciara un fuego a raíz del incidente natural.

Ganas de ayudar

Los integrantes del VACIF son voluntarios con una amplia formación que abarca numerosas habilidades: primeros auxilios, orientación en la naturaleza, comunicación con los servicios de emergencias... Blanquer afirma que, desde la dana, la demanda por formar parte de este grupo ha aumentado. Por el momento, las plazas de acceso están cerradas, aunque según ha indicado el presidente, tienen una decena de personas en lista de espera para entrar en la organización.

En caso de incendios, el protocolo de actuación comienza cuando se activan los avisos de alerta por altas temperaturas por parte de la Generalitat: en ese momento, los voluntarios contactan con el ayuntamiento para coordinarse con las diferentes instituciones y poder garantizar la seguridad de las personas y la conservación del entorno natural.

Disuasión de malas prácticas

Realizan diariamente salidas para detectar conatos de fuego o simplemente para patrullar las zonas y controlar que no se enciendan hogueras cuando no está permitido. "Las rondas con nuestros propios vehículos ahuyentan a las personas con malas intenciones", indica Blanquer. Muchos usuarios continúan realizando quemas agrícolas o barbacoas a pesar de estar prohibido, por ello, "los voluntarios les informan de la situación e inmediatamente apagan el fuego", añade.

VACIF se financia tanto con ayudas públicas del Ayuntamiento de Alzira y la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales de la Generalitat Valenciana, como a través de aportaciones privadas. Gracias a ello, los voluntarios realizan las salidas con el material necesario para afrontar cualquier peligro.